De Genève à Romanshorn et de Boncourt à Chiasso, petits et grands s'apprêtent à fêter le 1er août. Une fête conviviale voire bon enfant qui nous réunit année après année autour du traditionnel feu de joie. Un feu qui, hélas, sécheresse oblige, risque bien cette année de passer à la trappe en de nombreux endroits sans entacher toutefois l'esprit de la fête. Les orateurs qui se succéderont à la tribune ne manqueront pas de délivrer leur message en rappelant la symbolique du pacte de 1291 et le serment du Grütli.

Pourtant, depuis quelques décennies, plusieurs historiens ont mis en évidence le fait que le 1er août est une invention qui date de 1891. Quant au fameux pacte, l'ancienne Archiviste de l'Etat de Genève Catherine Santschi à rappelé dans son livre consacré à «La Mémoire des Suisses» qu'il fallut attendre la publication en 1780 de «L’Histoire des Suisses» de Jean de Muller pour qu'il soit connu d’un public élitaire. La création de la fête du 1er août en 1891 s'inscrivit dans contexte politique et social bien particulier.

Dans les décennies qui suivirent la guerre civile dite du Sonderbund de 1847, il s'agissait de recréer l'unité du pays miné par les désaccords politiques et confessionnels. Le 1er août est une date toute trouvée pour évoquer aussi l'histoire du drapeau suisse ou plus exactement du drapeau fédéral. Les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux s'agissant de la date de la création de notre drapeau. Toutefois la plupart en attribuent la paternité au général Guillaume-Henri Dufour qui dès 1831 défendit l'idée d'un emblème unique pour les troupes d'une armée qui n'était pas encore fédérale. C'est depuis 1851 que l'idée du drapeau devint réalité.

En ce 1er août 2023, il est probable que de nombreux orateurs se risquent à parler de la neutralité suisse. Un thème débattu depuis quelques mois qui divise l'opinion sur le plan politique et qui enflamme les réseaux sociaux dans le contexte de la guerre en Ukraine. A cet égard, je voudrais rappeler que les interprétations et les paradoxes concernant la neutralité de la Suisse se retrouvent tout au long de notre histoire.

«Le principe de notre neutralité permanente signifie que notre pays s'engage à rester neutre militairement parlant lorsqu'un conflit armé éclate.»

La neutralité première de la Suisse trouva ses racines dans les tensions confessionnelles au moment de la Réforme protestante. Comme me l'a expliqué avec humour l'historien Justin Favrod, éditeur de la revue «Passé simple», pour éviter un éclatement du pays qu'aurait causé l'alliance avec un Etat tiers catholique ou protestant on aurait peu à peu décidé de ne s'allier avec personne. En 1815, les diplomates réunis à Vienne décidèrent que la neutralité de la Suisse était dans l'intérêt de l'Europe. Un principe imposé, confirmé par la suite plusieurs fois au plan international.

Plus tard, on a pu voir qu'au cours des deux guerres mondiales que la politique de neutralité armée pratiquée par la Suisse fut pour le moins fluctuante. Il n'est dès lors pas inutile de souligner que le principe de notre neutralité permanente signifie que notre pays s'engage à rester neutre militairement parlant lorsqu'un conflit armé éclate. Notre neutralité est bien un moyen au service de la politique étrangère de la Confédération et non un dogme.

Il est sain aussi de rappeler aussi que dans le monde tourmenté d’aujourd’hui neutralité ne veut pas dire indifférence. Pour terminer, je voudrais évoquer un autre 1er août, un anniversaire tragique à 1'654 km de nos frontières. Vous ne le savez probablement pas mais à Varsovie, l'ambassade de Suisse en Pologne et les Suisses expatriés ne célèbrent pas notre fête nationale le 1er août. Sur les bords de la Vistule, ce jour est en effet un jour de deuil qui marque le souvenir du début de l'insurrection de 1944 contre l'occupant nazi qui fit 200’000 victimes dont environ 180’000 civils.

«La guerre montre à nouveau son hideux visage avec son cortège de morts, de destructions et de drames.»

En Suisse deux mois après la défaite des insurgés varsoviens et la destruction de la capitale polonaise à 90%, les éditions de la Frégate à Genève furent les premières à publier une brochure intitulée «Varsovie 1944» qui éveilla les consciences de nos compatriotes. Or que voit-on septante-neuf ans plus tard, en 2023 à moins de cinq cents kilomètres de Varsovie? La guerre montre à nouveau son hideux visage avec son cortège de morts, de destructions et de drames.

En ce 1er août 2023, un triste constat s'impose: le monde a mal à la Paix. Tenter de la préserver ou de la restaurer doit demeurer une priorité pour tous. Ayons à cœur de nous en souvenir aujourd'hui et formons le vœu que l'Esprit de Genève puisse à nouveau inspirer les puissants de ce monde.

Bon 1er Août à tous!



Claude Bonard Chroniqueur historique. DR

