Retour d’espace – 199 jours en apesanteur laissent des traces sur le corps humain Les astronautes auront besoin de quelques semaines pour se remettre totalement de leur séjour dans l’espace. L’apesanteur et les radiations affectent leur santé. Virginie Lenk

Thomas Pesquet est soutenu pour quitter la capsule Crew Dragon. Après six mois sans gravité, ses jambes ne peuvent pas le porter. keystone-sda.ch

Les muscles et les os

Flotter dans la station spatiale ISS ne demande aucune des contraintes physiques qui sur terre mobilisent les muscles et les os. Avec pour premier effet une ostéoporose plus rapide que sur terre. Thomas Pesquet a perdu 1% de masse osseuse chaque mois. Les astronautes s’astreignent à deux heures d’exercices quotidiens pour conserver la masse musculaire. Mais même après six à douze mois sur terre, ils n’ont généralement pas retrouvé leur densité osseuse de départ. Le squelette subit également un allongement de plusieurs centimètres, ce qui peut provoquer douleurs ou hernies discales au retour.