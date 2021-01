Droit de vote féminin – 1971: elles s’en souviennent! Huit femmes partagent leurs souvenirs sur l’accession au droit de vote pour les Suissesses. Elles ont même retrouvé des photos de l’époques. Portraits. Pascale Zimmermann Corpataux , Laurence Bezaguet Grobet , Irène Languin , Katia Berger , Florence Millioud-Henriques

Laurence Deonna

Laurence Deonna, 83 ans le 29 janvier, n’a jamais dételé. Écrivaine, journaliste et photographe, elle vient de publier «Lira Baiseitova», une biographie de la lanceuse d’alerte kazakhe réfugiée à Genève.

Laurence Deonna dans les années 70. DR

«Février 1971? Si je m’en souviens! La première fois que j’ai glissé un bulletin dans l’urne, j’avais 34 ans. Je ne sais plus où c’était, mais l’émotion est très présente dans ma mémoire. Et je me rappelle les discussions en famille: chez nous, le vote des femmes, c’était l’affaire Dreyfus! Mon père, Raymond Deonna, était juriste, économiste et politicien libéral, président du conseil d’administration du «Journal de Genève». Le droit de vote féminin, il n’était pas contre, car il disait: «Cela ne changera rien!»

«Les rares fois où j’ai eu l’illusion que ma voix avait été entendue, je devais avoir un coup dans le nez!» Laurence Deonna

«Ma grand-mère paternelle, elle, était une féministe convaincue. Elle est allée jusqu’à écrire une lettre à l’Administration fiscale, menaçant l’État de cesser de payer ses impôts si on lui refusait le droit de vote. Elle était une excellente peintre et une pianiste remarquable, mais si on l’avait autorisée à suivre les cours du Conservatoire pour pratiquer son instrument, on lui avait refusé l’accès à la classe de composition, sous prétexte qu’elle était une femme. À propos du droit de vote, il n’a pas changé ma vie. Au contraire, j’ai été très souvent déçue par l’issue d’un scrutin. Et les rares fois où j’ai eu l’illusion que ma voix avait été entendue, je devais avoir un coup dans le nez!»

P.Z.

Huguette Junod

Huguette Junod, écrivaine et poétesse, deux fois lauréate du Prix des écrivains genevois, a mené une carrière d’enseignante et créé sa propre maison d’édition, les Éditions des Sables.

Huguette Junod en 1971. DR

«On peut dire que ce droit de vote fédéral, je l’ai attendu! Entre 1961 et 1971, j’allais avec mon amie Maryelle Budry au local de vote lors des scrutins fédéraux et pleines de candeur, nous demandions à voter. Face au refus du préposé, nous plaidions notre cause, arguant que nous étions très motivées, bien informées et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il nous promette de consigner notre revendication. Le 7 février 1971, je me suis rendue au bureau de vote de Meyrin avec mon ex-mari. Je me vois encore… j’avais 28 ans, j’étais enceinte de mon fils. Je m’exprimais dans une votation cantonale et mon mari, pour le scrutin fédéral. Huit cantons primitifs ont refusé le droit de vote aux femmes, et j’ai juré de ne jamais y mettre les pieds tant qu’elles ne voteraient pas. J’ai tenu parole! Et je ne suis encore jamais allée à Appenzell Rhodes-Intérieures.

«Le 31 octobre 1971, c’était magnifique de voter pour la première fois lors d’une élection, de se sentir partie prenante.» Huguette Junod

«Le 31 octobre 1971, c’était magnifique de voter pour la première fois lors d’une élection, de se sentir partie prenante. Pour le National, je n’ai choisi que des femmes. Aux États, il n’y avait que la Genevoise Lise Girardin. J’ai voté pour elle, même si elle était de droite et moi, de gauche. Je n’ai plus jamais refait cette entorse à mes principes par la suite. Depuis que nous avons le droit de vote, les choses ont bougé, lentement, mais tout de même. Les femmes élues ont mis sur la table des thèmes négligés par les hommes et nous avons obtenu beaucoup: le congé maternité, la dépénalisation de l’avortement, la reconnaissance du viol conjugal et des violences faites aux femmes, la garde alternée, la liberté de choix de toutes les professions. Mais il reste encore beaucoup à faire, du côté de l’égalité salariale notamment.»

P.Z.

Ruth Dreifuss

L’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss n’a évidemment aucune peine à se souvenir de l’obtention du droit de vote des femmes: «Une évidence enfin acquise difficile à oublier!» Elle n’a toutefois pas de souvenir précis de son premier scrutin fédéral, mais il faut dire que la socialiste avait déjà connu les joies du premier vote au niveau cantonal en 1960.

Ruth Dreifuss. DR

«1971 a permis l’élection de dix femmes au Conseil national et de hisser la première Genevoise au Conseil aux États, apprécie Ruth Dreifuss. Conseillère administrative, maire puis donc conseillère aux États, Lise Girardin a été une vraie pionnière pour nous toutes.»

«1971 a permis l’élection de dix femmes au Conseil national et de hisser la première Genevoise au Conseil aux États.» Ruth Dreifuss

Le droit de vote des femmes a bien sûr eu un impact direct sur la carrière de Ruth Dreifuss, première Genevoise à accéder au Conseil fédéral en 1993. D’une manière plus large, «cela a permis aux femmes d’être prises au sérieux, de changer la législation de fond en comble et de combattre les discriminations. Les citoyennes ont aussi parfois pu imposer leur majorité. C’est le cas notamment concernant la loi matrimoniale, sur le divorce et l’environnement.»

L.B.

Martine Brunschwig Graf

L’ancienne conseillère d’État PLR Martine Brunschwig Graf, 21 ans à l’époque et alors domiciliée à Fribourg, son canton d’origine, ne se souvient pas d’une émotion particulière lors de son premier vote pour les élections fédérales du 31 octobre 1971: «Celle-ci est venue beaucoup plus tard, en me remémorant tout ce que cela signifiait pour beaucoup de femmes qui avaient passé la plus grande part de leur vie sans pouvoir voter.»

Martine Brunschwig Graf a 20 ans. DR

La politicienne se rappelle, en revanche, de l’élection de Liselotte Spreng (PLR, elle aussi) qui était une amie de ses parents: «L’une des premières élues au Parlement fédéral et figure de proue de l’égalité des droits.» Martine Brunschwig Graf considère que «le droit de vote des femmes aura été précieux pour la révision, laborieuse, du nouveau droit matrimonial. Il aura fallu attendre 1988 pour que les femmes mariées cessent d’être sous la tutelle de leur mari pour exercer leurs droits civils. Jusque-là, une femme mariée ne pouvait ouvrir un compte en banque ni exercer une activité professionnelle sans l’accord de son mari.»

«Je suis reconnaissante aux femmes qui se sont battues pour ce bien précieux.» Martine Brunschwig Graf

Issue d’une famille de huit enfants, son père leur a inculqué un principe simple, ajoute-t-elle: «Le droit de vote est un bien précieux, votez ce que vous pensez juste, mais votez! Je suis reconnaissante aux femmes qui se sont battues pour ce bien précieux et depuis 1971, j’ai à cœur de l’exercer en toutes circonstances.» L.B.

Yvette Théraulaz

À l’époque, celle qui enflammait déjà les plateaux de théâtre et de cinéma ne militait pas encore pour les grandes causes féministes à travers la chanson. Yvette Théraulaz avait joué Brecht pour Benno Besson, donné la réplique à Maurice Garrel pour Claude Goretta et commençait juste à caresser l’idée de mettre sa musicalité au service de l’avortement ou de la prévention contre les dangers du mariage.

Yvette Théraulaz DR

L’arrivée des femmes sur le terrain politique suisse lui a sacrément délié la langue et tonifié la voix. Aujourd’hui applaudie surtout pour ses tours de chant, la septuagénaire se souvient: «Ce 7 février 1971, j’étais heureuse comme chaque fois que nous faisons ensemble, hommes et femmes, un pas vers l’égalité. J’étais heureuse pour ma mère, qui avait 51 ans. Heureuse pour moi – j’avais 24 ans et découvrais la nécessité fondamentale d’écrire des textes et des chansons féministes. C’est devenu mon combat. J’étais heureuse pour toutes les pionnières qui bataillaient depuis plus d’un siècle. Des femmes puissantes et libres qui n’avaient pas peur de déplaire.»

«Des femmes magnifiques arrivent dans tous les domaines, elles prennent enfin leur place.» Yvette Théraulaz

«Nous sommes encore très loin de l’égalité. Sans parler de toutes les violences faites aux femmes. Et je pense à mes petites-filles, je pense à toutes les petites filles de ce pays où une femme sur cinq est victime de violences sexuelles. Il faut se battre encore et encore, continuer ce long travail de déconstruction de la domination masculine. Des femmes magnifiques arrivent dans tous les domaines, elles prennent enfin leur place. Cela me remplit de joie. Jusqu’à mon dernier souffle, j’aurai l’intime conviction que la révolution féministe est la plus belle révolution du XXe et de ce début de XXIe siècle.»

K.B.

Thérèse Obrecht

En 1971, Thérèse Obrecht, 77 ans aujourd’hui, vivait à Londres et s’occupait de son premier bébé. Elle a accueilli le droit de vote féminin avec un grand soulagement.

Thérèse Obrecht DR

«C’est sidérant que la Suisse ait mis si longtemps! Je me souviens que ma mère, qui travaillait, considérait ne pas pouvoir se rendre aux urnes comme l’injustice ultime.» Celle qui fut championne de ski alpin avant de décrocher un diplôme d’interprète et une licence en lettres, de devenir journaliste et de parcourir le monde raconte avoir eu une jeunesse très égalitaire par rapport à beaucoup de ses contemporaines. «Je faisais du tennis et du ski, fréquentais le Collège. J’étais toujours entourée de garçons. Je me fixais des buts que je réalisais.»

«Au début, lorsque je voyais un homme avec une poussette, j’avais envie de l’embrasser!» Thérèse Obrecht

C’est en devenant mère – elle a deux fils – qu’elle comprend les difficultés d’être une femme, notamment concernant l’équilibre entre travail et vie privée, et les reproches lancés à celles qui avaient quelque ambition. Selon elle, l’introduction du suffrage féminin a permis aux femmes de s’engager davantage professionnellement et politiquement, malgré un chemin semé d’embûches. «Petit à petit, les gens ont compris combien les femmes apportaient aux entreprises, même si le problème de la double charge demeure et qu’on rencontre bien des obstacles. J’ai fait partie du comité de candidature pour les JO d’hiver 2006 à Sion, et je me suis retrouvée face à un mur d’hommes qui n’acceptaient pas la critique. C’était ahurissant.» Mais la société et les stéréotypes ont évolué, et Thérèse Obrecht s’en réjouit: «Le partage des tâches paraît désormais normal. Au début, lorsque je voyais un homme avec une poussette, j’avais envie de l’embrasser!»

I.L.

Claude Le Coultre

Claude Le Coultre, professeure de chirurgie pédiatrique, spécialiste de la greffe des enfants brûlés et de la transplantation du foie, vivait aux États-Unis en 1971. Elle avait 28 ans et y suivait une formation de haut vol dans un environnement où, à l’époque, être une femme n’était pas banal. Vingt ans plus tard, rentrée en Suisse, elle a pris la direction du Service de chirurgie pédiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève, première femme à ce poste, et l’a occupé jusqu’en 2004. Elle fut aussi vice-doyenne de la Faculté de médecine.

«Pour moi, ce n’est pas le droit de glisser un bulletin dans l’urne qui a changé ma vie ou ma carrière.» Claude Le Coultre

«Je n’ai pas voté en 1971, car je vivais alors aux États-Unis. Lorsque mes collègues, là-bas, ont découvert par les médias ce droit de vote accordé «soudain» aux femmes suisses, ils ont été extrêmement surpris. Jamais ils n’auraient imaginé que la Suisse ne l’accordait pas à ses citoyennes.»

«Cela dit, pour moi, ce n’est pas le droit de glisser un bulletin dans l’urne qui a changé ma vie ou ma carrière. Peut-être le fait que les femmes soient mieux reconnues, et encore, pas tellement dans mon métier. Il faut dire que j’étais tellement axée sur la médecine qu’à l’époque, je ne songeais guère à la politique! Aux États-Unis, je me suis battue pour pouvoir suivre une formation en chirurgie extrêmement difficile et très dure. Et je peux vous dire qu’en tant que femme, ce n’était pas simple. Mais c’est un autre sujet! C’est grâce à elle qu’à mon retour en Suisse, la suite est devenue plus accessible.»

P.Z.

Yvette Jaggi

La Vaudoise, qui fut conseillère aux États, conseillère nationale et syndique de Lausanne, n’a rien oublié du militantisme de l’époque.

Yvette Jaggi. KEYSTONE

«Je me souviens parfaitement d’avoir participé à une manifestation sur la place Fédérale, j’étais là par conviction et avec le pressentiment assez fort que c’était bon. À l’époque, je venais de quitter Bâle pour Berne, ce qui explique que, faute d’attaches civiques et politiques, je n’ai pas pu prendre part à la campagne comme je l’aurais souhaité. Et si on avait les sondages, ils n’avaient pas de prétention à la représentativité comme aujourd’hui, mais suivant les discussions que nous avions les uns et les autres, on pouvait se préparer à ce résultat. Dans le milieu professionnel qui était le mien, celui de la grande distribution, où je me préparais à la défense des consommateurs, on avait beaucoup de contacts avec l’étranger, ce qui était aussi une manière de prendre conscience de notre retard sur ce plan.»

«La femme avait en quelque sorte ce droit de vote économique et elle était seule à l’avoir, ce qui fait aussi que les gens se rendaient compte que le droit de vote allait avec.» Yvette Jaggi

«Souvenons-nous aussi que dans le canton de Vaud et dans les milieux paysans auxquels j’appartiens, on appelait la femme le gouvernement. C’est elle qui faisait tourner le ménage au quotidien avec les recettes qu’elle générait sur le lait ou le petit bétail. Elle avait en quelque sorte ce droit de vote économique et elle était seule à l’avoir, ce qui fait aussi que les gens se rendaient compte que le droit de vote allait avec. Les débats ont été plus difficiles pour d’autres sujets de votations sur l’égalité et nous ne sommes pas au bout. Tant qu’on considérera comme un événement le fait qu’une femme puisse être cheffe d’orchestre ou colonelle, cela montre le chemin qu’il reste à faire, cinquante ans après cette votation.»

FMH.