Notre histoire – 1904: les artichauts violets s’épanouissent à Plainpalais Les maraîchers genevois – les plantaporrêts – ont donné le nom de leur quartier à ces végétaux. Benjamin Chaix

L’artichaut violet de Plainpalais cultivé dans la campagne genevoise. AGRICULTURE-DURABLE-GENEVE.CH

En 1904, Plainpalais est pour moins d’une trentaine d’années encore une commune distincte de la Ville de Genève. Les 9 et 10 juillet, la fête communale bat son plein sur la plaine et aux alentours. La mairie, située boulevard du Pont-d’Arve, ne disparaît pas entre les immeubles. Il y a encore quelques jardins remplis de légumes entre l’Arve et le Rhône. Le glas des cultures maraîchères va pourtant bientôt sonner.