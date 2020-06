Genève et histoire – 1900: Quand l’aide sociale s’appelait bienfaisance Des chercheurs ont plongé dans l’histoire philanthropique genevoise. Benjamin Chaix

Le premier bâtiment électoral, à l’emplacement d’Uni Dufour, accueille de grands bazars à but charitable. Ici vers 1890. BGE

L’aide d’urgence a permis ces derniers mois à de nombreuses personnes de se nourrir alors que la crise sanitaire les privait de leur gagne-pain. La distribution de colis organisée par des groupes et associations émus par la situation précaire de certains habitants a remis la philanthropie au premier plan de l’actualité genevoise. Un élan de solidarité qui renvoie le curieux d’histoire à la recherche des formes anciennes de générosité privée dans notre canton.

Celles-ci ont été étudiées récemment par deux historiens, Thomas David et Alix Heiniger. Le résultat de leurs recherches a été publié en 2019 à Paris sous le titre de «Faire société. La philanthropie à Genève et ses réseaux transnationaux autour de 1900». Ces deux auteurs se réfèrent abondamment à l’«Annuaire philanthropique genevois», lancé en 1875 par Gustave Moynier, l’un des fondateurs de la Croix-Rouge. «Cette source nous a servis de porte d’entrée dans le monde charitable genevois; elle nous a permis d’en identifier les acteurs et les actrices et de comprendre ce que recouvrent à cette époque les spectres des activités philanthropiques», exposent les chercheurs.

Des bonnes âmes dans la jungle

L’époque étudiée est celle qui précède et suit de près l’année 1900. De tels annuaires ne sont pas une spécificité genevoise. Il en existe de pareils à ce moment-là à Paris, Londres ou New York. «Ils servent aux philanthropes d’outil pour choisir quelles œuvres bénéficieront de leurs libéralités et pour orienter des personnes venues leur demander un secours vers une organisation appropriée.»

Faire attention à qui l’on donne et comment on le donne, voilà le souci des bonnes âmes lancées dans la jungle d’une bienfaisance qui s’adapte tout juste à l’ère industrielle. «Le tournant des XIXe et XXe siècles est en effet un moment où le monde de la bienfaisance se dote d’ambitions scientifiques. Il faut «relever» ou «réformer» les indigents et ne pas se borner à offrir une aumône, souvent vue comme un oreiller de paresse.» Thomas David et Alix Heiniger font remarquer qu’«entre 1850 et 1900, la population genevoise double, passant de 64’146 à 132’609 habitants. Venus des pays voisins ou des autres cantons suisses pour travailler dans l’industrie ou l’agriculture, ces migrants connaissent souvent des conditions de travail difficiles et n’ont pas droit à l’assistance publique, réservée aux seuls Genevois. Ils n’ont souvent d’autre choix que de s’adresser à une œuvre charitable.»

Les femmes font comité, celui des dames de la Croix-Rouge, ici réuni en 1914. BGE

En 1900, Genève est pourvue depuis une trentaine d’années d’une institution privée appelée Bureau central de bienfaisance (BCB), qui n’est autre que l’actuel Bureau central d’aide sociale (BCAS), qui a fêté son 150e anniversaire en 2017. Les philanthropes qui l’animent sont issus des grandes familles de l’ancienne Genève, qui ont été évincées de la vie publique par l’avènement du Parti radical. Si leur place n’est plus au gouvernement, leur position sociale et leur fortune leur permettent encore de jouer un rôle utile au service des plus démunis. Les femmes de ce milieu – des dames, dit-on à l’époque – peuvent, grâce à l’exercice de la bienfaisance, prendre des initiatives et accepter des responsabilités hors de leur ménage. Elles trouvent un début d’autonomie en participant à des comités, en organisant des récoltes de fonds, en donnant des conférences.

L’aide apportée n’est pas toujours totalement désintéressée, comme le suggère le cas de l’École rurale de la Pommière, une œuvre privée créée en faveur des orphelines pauvres. «Dès l’origine, le projet vise à instruire les jeunes filles genevoises et protestantes afin qu’elles deviennent domestiques de campagne. Elles sont préférées aux étrangères catholiques, considérées comme peu fiables et infidèles. Il s’agit donc d’apporter une solution à deux problèmes: l’éducation des jeunes filles orphelines et la pénurie de domestiques fiables.»

Thomas David et Alix Heiniger ont voulu savoir où résident autour de 1900 les acteurs de la philanthropie genevoise. Ils les ont trouvés principalement sur la colline et dans les nouveaux quartiers de la ceinture fazyste. Dans la Vieille-Ville, où les anciennes élites d’avant 1846 voisinent avec une population très modeste, le réflexe philanthropique est vif. Plutôt que donner directement de l’argent à «ses» pauvres, au risque qu’ils en fassent un mauvais usage, la donatrice préfère financer la société de bienfaisance qui prendra en charge la personne dans le besoin, en lui apportant une aide pratique et morale susceptible de la sortir de ses difficultés.

Lire «Faire société. La philanthropie à Genève et ses réseaux transnationaux autour de 1900» par Thomas David et Alix Heiniger, Éditions de la Sorbonne, 303 p.