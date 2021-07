Glissements de terrain en Asie – 19 personnes portées disparues au Japon Plusieurs personnes manquent à l’appel dans la ville côtière d’Atami, à environ 90 kilomètres au Sud-Ouest de Tokyo, où des torrents de boue ont emporté des maisons.

Des images diffusées par la télévision nippone montraient des torrents de boue détruisant des bâtiments dans la ville côtière d’Atami, tandis que des habitants tentaient de se mettre à l’abri. KEYSTONE/AP

Dix-neuf personnes sont portées disparues dans le département de Shizuoka (centre du Japon) après que des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont emporté des maisons samedi, a déclaré à l’AFP un responsable du département.

«J’ai entendu un bruit horrible et j’ai vu une coulée de boue dévaler la pente alors que les sauveteurs demandaient aux habitants d’évacuer. Alors j’ai couru» pour gagner un endroit plus élevé, a déclaré à la chaîne de télévision publique NHK le responsable d’un temple bouddhiste.

«Quand je suis revenu, les maisons et les voitures qui étaient devant le temple avaient disparu», a-t-il raconté. Un responsable du département de Shizuoka, chargé des catastrophes naturelles, a déclaré à l’AFP n’avoir «pas d’informations quant à la sécurité de 19 personnes».

Pas d’électricité

Les autorités locales ont demandé l’aide de l’armée afin d’organiser une mission de sauvetage, a-t-il ajouté. Des médias japonais ont rapporté que le Premier ministre Yoshihide Suga devait réunir des ministres samedi après-midi pour s’entretenir de la situation.

Un responsable d’Atami a précisé qu’un glissement de terrain avait eu lieu à 10h30 heure locale (03h30 heure suisse), ajoutant que «plusieurs maisons» avaient été «emportées». Plus de 2800 foyers de la région étaient privés d’électricité, selon la compagnie d’électricité Tepco.

Une grande partie du Japon est actuellement en pleine saison des pluies, qui provoque souvent inondations et glissements de terrain, incitant les autorités locales à lancer des ordres d’évacuation.

Saison des pluies

Selon les scientifiques, le phénomène est accentué par le changement climatique car une atmosphère plus chaude retient davantage d’eau, accroissant le risque et l’intensité des précipitations extrêmes. En 2018, les inondations dans l’ouest du Japon avaient tué plus de 200 personnes.

La ville d’Atami avait subi samedi peu après minuit des précipitations à hauteur de 313 mm en seulement 48 heures, selon la NHK – alors qu’elle enregistre en moyenne chaque année 242,5 mm pour l’ensemble du mois de juillet. La station balnéaire d’Atami, à environ 90 kilomètres au Sud-Ouest de Tokyo, est connue pour ses sources d’eau thermale.

La circulation du Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, a été temporairement suspendue entre Tokyo et Osaka (Ouest) à cause des fortes pluies, et d’autres trains ont également été stoppés, selon les sites des compagnies ferroviaires.

ATS

