Notre histoire – 1839: Amiel commence à écrire son journal intime Le professeur genevois n’en finit pas de quêter l’idéal féminin. Corinne Chaponnière l’a suivi. Benjamin Chaix

Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) par Joseph Hornung. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Qui connaît Frédéric Amiel? Qui l’a lu? Une dame qui avait fréquenté à Anières la sœur du professeur de philosophie avouait: «Il a écrit son «Journal intime». Je ne l’ai pas lu. Mais tout le monde en a entendu parler. On sait qu’il est bien écrit, que l’auteur y a noté ses moindres sentiments et les autres et tous leurs cheminements. C’est une analyse de son âme. Nous avons un peu honte de ne pas l’avoir lu. Nous l’admirons de confiance.» Cette femme de pasteur, Jane Bachofen-Albaret, décédée en 1968, est assez représentative de plusieurs générations de Genevois qui auraient pu écrire la même chose au sujet du «Journal» d’Amiel.