Notre histoire – 1816 Une Société bicentenaire et plus littéraire que jamais Ce club d’hommes au long passé a remis jeudi son prix de littérature à une jeune romancière vaudoise. Benjamin Chaix

La collection ancienne de livres de la Société littéraire de Genève. ANTHONY CHENEVARD

Le modèle du club anglais réservé aux hommes, lieu de discussion sur des sujets professionnels ou politiques, a fait florès dans la plupart des villes importantes sous influence anglo-saxonne. Cela principalement au cours des deux siècles précédents. C’est aussi un lieu de détente, où l’on joue aux cartes – le bridge est de bon ton – aux échecs ou au billard, où l’on s’adonne à la lecture des journaux ou des livres d’une bibliothèque. Ce genre d’institution existe encore à Genève, même si l’évolution de la société en a modifié le fonctionnement.

Trois exemples: le Cercle de la Terrasse, la Société de Lecture et la Société littéraire. Seul le Cercle de la Terrasse a gardé les caractéristiques du club anglais. La Société de lecture, qui a adopté la mixité depuis longtemps, est devenue une institution culturelle ouverte à qui veut bien s’acquitter de sa cotisation annuelle ou du prix d’entrée de ses conférences littéraires très courues. Quant à la Société littéraire, aînée de deux ans de la Société de Lecture, elle ne compte parmi ses membre que des hommes et le parrainage de deux d’entre eux est nécessaire pour y entrer. Elle s’ouvre à un public plus large lors d’événements particuliers, comme par exemple la soirée de jeudi dernier 11 novembre.

Ce soir-là, l’institution bicentenaire remettait à la jeune romancière Maeva Christelle Dubois son prix annuel pour le roman «L’Ode et le Requiem», publié en 2019 aux Editions Romann. Une jeune auteure au pinacle, une remise de prix en pleine mixité, voilà de quoi montrer le désir d’ouverture de la Société littéraire au XXIe siècle. Remontons maintenant dans le temps à la recherche des origines de cette institution longtemps sise à l’angle des rues de la Tertasse et de la Corraterie. La Littéraire y avait jusqu’en 2006 les plus beaux locaux qu’on puisse rêver.

Le grand salon du 19, rue de la Corraterie, siège de la Société littéraire jusqu’en 2006. BGE

De grands salons au premier étage d’un bâtiment appartenant en 1876 à Théodore de Saussure, dans famille duquel il est toujours. On connaît aujourd’hui le 19, rue de la Corraterie pour ses boutiques et son cinéma: le Ciné 17. Ses architectes étaient Samuel et Charles Darier, fils de l’un des fondateurs de la Société littéraire. En 1816, aux côtés de ce David Darier et de quelques autres, le principal fondateur est le chirurgien et naturaliste Louis Jurine. C’est lui qui prend alors l’initiative de réunir chez lui une quarantaine de professeurs, docteurs en médecine, chirurgiens, juristes, littérateurs, négociants ou simples rentiers pour discuter de la création d’une société.

Ces messieurs ont en commun d’appartenir à la bourgeoisie éclairée qui souhaite se délasser intelligemment, en restant de préférence à l’écart des luttes politiques. Des esprits libéraux, des gens paisibles et estimables, comme les qualifie le futur général Dufour, trop occupé pour pouvoir les rejoindre, à l’aube de sa longue carrière. Des personnalités connues, la Littéraire en a compté de nombreuses dans ses rangs. A commencer par des enfants de la Fabrique, comme on appelait alors l’industrie horlogère, qui taquinaient la plume avec verve. Nés au XVIIIe siècle, c’étaient Jean-François Chaponnière, Salomon Cougnard , John Petit-Senn, Gaudy-Lefort. Tous ou presque ont leur rue à Genève.

Parmi leurs successeurs nés entre 1851 et 1900, il y a Frédéric dit Fred Boissonnas, le grand photographe, Frédéric Raisin, homme politique et de lettres, le psychologue Théodore Flournoy, Alfred Baur, industriel et collectionneur d’objets d’art provenant de Chine et du Japon, fondateur du musée qui porte son nom, Paul Maillart, commerçant en fourrures, le père d’Ella Maillart, Adolphe Franceschetti, directeur de la Clinique ophtalmologique de l’Université de 1933 à 1966, membre du CICR, Albert Guelpa, président du Cercle français de Genève de 1936 à 1966.

Il faut ajouter à ce palmarès une pléiade d’architectes dont le plus ancien est Jean-Henri Bachofen, entré de la Littéraire en 1879, qui a dressé les plans de la Synagogue de Genève. Viennent ensuite les Darier père et fils, Jean Franel, architecte du Conservatoire de la place Neuve, Léon Fulpius et Marc Camoletti. Ces deux derniers ont sont les auteurs, entre autres, l’un de l’immeuble du Café Remor à la place du Cirque, et l’autre du Musée d’art et d’histoire inauguré en 1910. Nous voilà au XXe siècle, quand le poète Jules Cougnard écrit en 1914 de la Société littéraire qu’elle «est toujours prospère ; seulement, elle a perdu toutes attaches avec la littérature et n’est plus qu’en cercle de négociants, où l’on joue aux cartes ou au billard et où l’on dîne en devisant de boutique ou de politique.»

Un constat qui n’est plus de mise en 2021, alors que la commission du Prix de littérature de la Société littéraire vient une fois de plus réaffirmer la vocation première de cette institution genevoise bicentenaire.

Maeva Dubois remporte le Prix de littérature Afficher plus Maeva Christelle Dubois, auteure de «L’Ode et le Requiem» Au cours de sa longue histoire, la Société littéraire n’a pas toujours mérité son nom autant qu’aujourd’hui. Comme l’a écrit Jules Cougnard en 1914, elle a connu un temps où l’inspiration des prosateurs et chansonniers qui l’avait animée à ses débuts n’était plus qu’un lointain souvenir. Longtemps propriétaire d’une importante bibliothèque qui comptait plus de 2000 volumes, la Littéraire se devait de rester fidèle au livre. Depuis 1998, elle décerne un Prix de littérature qui a récompensé notamment les écrivaines et écrivains Catherine Fuchs, Serge Bimpage, Daniel de Roulet, Francine Collet, ou encore Matthieu Mégevand. Depuis peu, la commission du Prix est présidée par le professeur Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer à Cologny. Une institution proche désormais de la Société littéraire, car le président de celle-ci est le vice-directeur de la Fondation, Nicolas Ducimetière. On s’y croirait presque, à la vue des vitrines remplies de livres anciens qui se trouvent dans la grande salle de l’Auberge de la Mère Royaume, où la Littéraire est chez elle. C’est là que ce jeudi 11 novembre a eu lieu la remise du Prix de littérature 2020 (qui attendait son heure à cause de la pandémie) à Maeva Christelle Dubois pour son roman «L’Ode et le Requiem», paru en 2019 aux Editions Romann à Territet (VD). Qui mieux que Jacques Berchtold pouvait défendre le choix de son jury, portant aux nues, avec l’enthousiasme et l’érudition qu’on lui connaît, le livre d’une jeune romancière de 29 ans, le premier d’elle qui a été publié. Aux nues, c’est le cas de le dire, car Maeva Christelle Dubois situe l’action de son roman dans un paysage alpestre de son invention, ce qui permet au professeur Berchtold d’évoquer la hauteur d’inspiration de «La Montagne magique» de Thomas Mann, et la splendeur glacée et poétique des tableaux de Caspar David Friedrich. Monté sur l’Albe en quête d’absolu, un jeune Japonais appelé Kenshi y fait des rencontres humaines et musicales dans une atmosphère onirique. La langue est belle, travaillée mais fluide. Un premier roman qui est aussi un premier triomphe. B.CH.

