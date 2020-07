Bureaux, magasins et usines vides – 180’000 m2 de locaux commerciaux attendent des preneurs La surface des locaux vacants a augmenté de 20% en un an. Mais les chiffres fournis par les autorités sont sujets à caution Mathieu Signorell

L’État présente l’une des usines d’Henniez comme vacante. Mais selon Nestlé Waters, elle est encore utilisée jusqu’à cet automne. PATRICK MARTIN

Entre 2019 et 2020, la surface totale des locaux commerciaux vacants dans le Canton de Vaud est passée de 150’000 à 180’000 m2. Ces chiffres, publiés il y a deux semaines par le Canton, et qui ne sont pas à mettre en rapport avec la crise sanitaire, représentent une augmentation de 20%. Concrètement, cela équivaut à trois hectares ou un peu plus de quatre terrains de football internationaux.