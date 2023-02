Pérou – 18 morts et 20 disparus dans les glissements de terrain Selon un dernier bilan publié par les autorités péruviennes, les glissements de terrains survenus cette semaine au Pérou ont fait 18 morts et 27 blessés tandis que 20 personnes sont toujours portées disparues.

Des maisons, des installations sanitaires et des routes ont notamment été détruites dans la région d’Arequipa. AFP

Les glissements de terrain survenus après de fortes pluies dans le centre et le sud du Pérou ont fait 18 morts, 27 blessés et 20 disparus, selon un dernier bilan de l’Institut national de défense civile (Indeci) communiqué vendredi. Le précédent bilan était de 16 morts.

17 personnes ont perdu la vie après des glissements de terrain qui se sont produits dimanche après-midi dans le district de Mariano Valcarcel, dans la province de Camana, à l’ouest de la ville d’Arequipa et à 840 km au sud de la capitale Lima.

La présidente s’est rendue sur place

Une dix-huitième personne est décédée, elle, dans la région de Junin au centre du pays, à 310 km à l’est de Lima, après un glissement de terrain qui a eu lieu «aux premières heures» de vendredi à la suite de «fortes pluies dans la région», a rapporté Indeci.

Des maisons, des installations sanitaires et des routes ont notamment été détruites dans la région d’Arequipa. Selon son gouverneur, il y a une forte probabilité pour que des mineurs aient été piégés dans des mines d’or effondrées. La présidente péruvienne Dina Boluarte, qui fait face à une vague de contestation depuis décembre réclamant sa démission et la dissolution du Parlement, s’est rendue mardi sur place et a inspecté les dégâts lors d’un survol de la région où l’activité minière est importante.

