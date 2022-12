Taïwan – 18 bombardiers à capacité nucléaire chinois dans la zone de défense aérienne Cette incursion des bombardiers chinois dans la zone de défense aérienne de Taïwan s’est déroulée au cours des dernières 24 heures a fait savoir ce mardi matin le gouvernement de Taïpei.

Un bombardier chinois H-6 (photo d’archives). AFP

Dix-huit bombardiers chinois à capacité nucléaire ont pénétré dans la zone de défense aérienne de Taïwan, a affirmé mardi le gouvernement de Taïpei, une incursion record alors que les tensions avec Pékin sont à leur comble.

Vingt-et-un avions sont entrés dans la zone d’identification de défense aérienne de Taïwan (ADIZ) au cours des dernières 24 heures, dont 18 bombardiers H-6 à capacité nucléaire, a déclaré mardi matin le ministère taïwanais de la Défense. L’ADIZ de Taïwan est plus vaste que son espace aérien. Elle comprend une partie de celle de la Chine et inclut même une portion du continent.

La Chine a considérablement accru le nombre de ses incursions au sud-ouest de la zone d’accès restreint de Taïwan ces deux dernières années, mais il s’agit de loin de la plus importante incursion de bombardiers H-6 depuis que Taïpei a commencé à publier des données quotidiennes sur celles-ci en septembre 2020, selon une base de données tenue par l’AFP.

Déjà 23 bombardiers chinois en décembre

La semaine dernière, la Chine a imposé de nouvelles interdictions d’importation de produits alimentaires, de boissons, d’alcools et de produits de la pêche taïwanais. Le premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a accusé la Chine de violer les règles du commerce international et de faire preuve de «discrimination» à l’encontre de l’île. Le H-6 est le principal bombardier longue distance de la Chine et peut transporter des charges nucléaires.

Il est rare que la Chine envoie plus de cinq bombardiers H-6 en une journée, mais les incursions ont considérablement augmenté ces dernières semaines. Le mois dernier, 21 de ces bombardiers ont survolé l’ADIZ de Taïwan, et le décompte actuel pour décembre est de 23.

Les 23 millions d’habitants de Taïwan vivent sous la menace constante d’une invasion de Pékin, qui considère l’île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force.

AFP

