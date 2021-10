Notre histoire – 1782: Genève se dote d’un premier théâtre en dur Situé place Neuve, mais à l’entrée des Bastions, l’édifice a existé pendant nonante-sept ans. On le doit aux militaires étrangers cantonnés à Genève. Benjamin Chaix

Sur cette gravure de 1810, le fronton du théâtre n’est pas celui qui figure sur les photographies du XIX e siècle. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

À Genève, l’année 1782 est celle d’une révolution manquée, mais aussi celle de la construction du premier théâtre. Le second est en quelque sorte le fruit de la première. Sept ans avant le grand chambardement de 1789 en France, une partie de la population genevoise manifeste un puissant ras-le-bol. Pour elle, le gouvernement est resté trop longtemps entre les mains des mêmes familles patriciennes. Accéder à la citoyenneté, appelée bourgeoisie, demeure un privilège qui éloigne de très nombreux Genevois du processus démocratique. Dans certaines familles, on reste habitant de génération en génération, privé des droits attachés à la pleine citoyenneté. Pour faire taire la rébellion, les syndics appellent à l’aide leurs alliés bernois, français et sardes qui dépêchent à Genève des troupes armées.