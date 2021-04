Notre histoire – 1771: l’astronomie fait son entrée dans la future UNIGE Il y a 250 ans que l’université lorgne le ciel, mais qui a commencé? Benjamin Chaix

La chaire d’astronomie est créée pour Jacques-André Mallet (1740-1790), fondateur de l’Observatoire. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

La chaire d’astronomie de l’Université de Genève (UNIGE) a 250 ans. C’est le 26 mars de l’année 1771 que l’Académie institue ce nouvel enseignement. Son premier titulaire est Jacques-André Mallet, un jeune savant de 30 ans formé à Bâle, qui s’est fait connaître par sa curiosité pour les astres et son indépendance financière. Son poste de professeur, il le doit au fait qu’il a payé lui-même les appareils dont il se sert. Détail intéressant pour l’Académie, sa fortune héritée du fastueux Gédéon Mallet, bâtisseur de l’une des plus belles maisons de la Vieille-Ville, lui permet de se contenter du titre de professeur honoraire, ce qui veut dire sans honoraires. Dépeint comme petit, contrefait et souffreteux, Mallet a quand même accompli un très long et lointain voyage