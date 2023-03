Université de Genève – 17,6 millions pour le nouveau centre de maths et physiques Le Grand Conseil a adopté un crédit d’études de 17,6 millions de francs pour la construction du centre des sciences physiques et mathématiques.

L’alma mater compte deux médailles Fields, dont une a été reçue par le professeur Hugo Duminil-Copin en 2022 (archives). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le Grand Conseil a adopté jeudi par 82 oui, contre 7 non et 2 abstentions, un crédit d’études de 17,6 millions de francs pour la construction du centre des sciences physiques et mathématiques de l’Université de Genève (UNIGE). Le bâtiment est prévu au bord de l’Arve.

«Le futur pôle Mathématiques-Physiques est une priorité pour l’UNIGE, qui compte deux Prix Nobel et deux Médailles Fields», a relevé la PLR Francine de Planta, rapporteuse de majorité. Le bâtiment de physique date de 1950 et ne permet plus aux chercheurs de remplir leur mission. À l’inventaire, il sera rénové.

Quant au nouveau centre, il sera construit à la place des bâtiments provisoires voisins qui ne répondent pas aux normes environnementales. Le planning prévoit de lancer le concours cette année et de débuter les travaux en 2027. L’enveloppe globale de l’opération est estimée à 280 millions, dont une partie sera cofinancée par une fondation genevoise et la Confédération.

«Recours probables»

Le problème, relevé par le rapporteur de minorité Rémy Pagani, d’Ensemble à Gauche, est que le futur bâtiment nécessitera une dérogation sur le gabarit de 24 mètres autorisé dans le secteur. De plus, la loi interdit de telles dérogations le long des rives de l’Arve. «On va construire une tour du côté de la rivière. Des recours des habitants sont très probables», a-t-il prévenu.

«Le projet n’est pas établi. Il faut faire appel à l’intelligence professionnelle et collective du futur mandataire», a plaidé le conseiller d’État Serge Dal Busco, en charge du Département des infrastructures, tout en invitant les députés à assurer la notoriété de l’alma mater genevoise.

