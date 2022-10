Abus sexuels – 165 millions de dollars pour les patientes d’un gynécologue 147 anciennes patientes d’un gynécologue new-yorkais, accusé d’agressions sexuelles, vont recevoir plus de 165 millions de dollars comme compensation.

Deux hôpitaux new-yorkais ont annoncé vendredi qu’ils verseraient conjointement plus de 165 millions de dollars (environ la même somme en francs) à 147 anciennes patientes d’un gynécologue qu’elles ont accusé d’actes inappropriés et agressions sexuelles.

Ce médecin, Robert H., s’est vu priver de son droit d’exercer en 2016, dans le sillage des révélations le concernant. Il doit être jugé par un tribunal fédéral pour ces faits présumés, s’étalant sur plus de deux décennies, commis au préjudice de dizaines de femmes.

Les deux établissements hospitaliers où il exerçait, le Columbia University Irving Medical Center et l’hôpital NewYork-Presbyterian, avaient créé l’année dernière un fonds spécial destiné à compenser les femmes qui ont accusé le gynécologue.

«Nous regrettons profondément la douleur subie par les patientes de Robert Hadden et nous espérons que cet accord offrira une dose de réconfort aux femmes auxquelles il a fait du mal», a confié dans un communiqué le Columbia University Irving Medical Center.

«Mon docteur est un pervers»

Parmi les anciennes patientes du docteur Robert H. figure la femme d’un ex-candidat démocrate à la Maison-Blanche, Andrew Yang. Evelyn Yang avait raconté en 2020 avoir été agressée sexuellement lors de sa première grossesse, en 2012.

Evelyn Yang avait relaté s’être aperçue lors de consultations que son médecin posait des questions à caractère sexuel déplacées mais s’était dit: «Ok, mon docteur est un pervers, mais je me vais me concentrer sur la santé de mon bébé.» Mais, un jour, alors qu’elle était enceinte de 7 mois, Robert Hadden avait selon elle prétexté un examen complémentaire à la fin d’un rendez-vous pour l’«attirer vers lui».

«Il m’a déshabillée et m’a examinée intérieurement, sans gants», avait-elle raconté à CNN. «Je savais que c’était mal. Je savais que c’était une agression.» Des années plus tard, elle a témoigné auprès du bureau du procureur de New York, qui a inculpé le gynécologue. À cette occasion, elle avait été entendue par un grand jury.

