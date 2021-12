Notre histoire – 1601 - L’histoire des Chenevière commence par un mariage Christophe Vuilleumier signe un beau livre en forme d’album illustré consacré à une vieille famille genevoise. Benjamin Chaix

Valentine Chenevière fera le dernier grand mariage genevois de la famille, en épousant en 1909 Robert Tronchin. ARCHIVES CHENEVIERE

«Contrairement à bien d’autres familles notables de la République, les Chenevière n’avaient jamais fait l’objet d’une publication avant celle-ci», remarque l’historien Christophe Vuilleumier. «Marc Chenevière, le père de l’ancien directeur de la Télévision suisse romande Guillaume Chenevière, avait réuni le fruit de ses recherches dans un ouvrage dédié aux initiés. Puis plus rien. Pourtant cette famille a produit des personnages qui ont compté dans l’histoire de Genève.

Il suffit d’évoquer le pasteur et professeur de théologie Jean-Jacques-Caton Chenevière, très engagé dans la vie publique au XIXe siècle, et le conseiller d’Etat et conseiller national Arthur Chenevière, dont l’élection contre James Fazy fut l’occasion d’émeutes mémorables en 1864. Chose curieuse: pendant qu’on se battait dans les rues, les représentants de 16 Etats signaient à l’Hôtel de Ville la première convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne!»