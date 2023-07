Canicule – Au moins 34 morts dans des incendies dans le nord de l’Algérie L’Algérie a enregistré ce lundi près d’une centaine départs de feux dans seize préfectures, qui ont fait au moins 34 victimes dont dix militaires.

Un incendie dans une forêt à Melloula, près de Tabarka, à la frontière nord-ouest de la Tunisie avec l’Algérie, le 20 juillet 2023. AFP

Au moins 34 personnes, dont dix militaires, ont péri dans de violents incendies survenus dans le nord-est de l’Algérie dans la nuit de dimanche à lundi et toujours en cours, selon un nouveau bilan publié par le ministère de l’Intérieur lundi soir.

Un précédent bilan faisait état de 15 morts et 26 blessés suite aux incendies qui ont touché une quinzaine de wilayas (préfectures) du nord-est du pays. Des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes alors qu’ils étaient évacués de Beni Ksila, dans la préfecture de Béjaïa (est), accompagnés d’habitants de hameaux limitrophes, a indiqué pour sa part le ministère de la Défense.

En Tunisie voisine, dans la zone frontalière de Tabarka, dans le nord-ouest, de graves incendies ont repris lundi près d’une région déjà ravagée par les flammes la semaine précédente. Une équipe de l’AFP a pu constater d’importants dégâts à la hauteur de Nefza, à 150 km à l’ouest de Tunis, où des hélicoptères et des bombardiers d’eau Canadair sont intervenus.

Entre dimanche et lundi, l’Algérie a enregistré 97 départs de feux dans 16 préfectures mais les incendies les plus violents ont touché Béjaïa, Bouira et Jijel, avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Poussés par des vents très forts, ils ont atteint des zones d’habitations dans ces trois préfectures où 1500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées, selon le ministère.

48 degrés

Des images de médias locaux montrent des champs et des zones boisées en feu, des voitures calcinées et des devantures de magasins réduites en cendre dans des villages entièrement détruits par les flammes. L’Algérie fait face à une canicule intense dans certaines régions touchées, avec des pics de températures à 48 degrés lundi, qui contribuent à assécher la végétation, la rendant plus vulnérable aux départs de feux. En Tunisie, les températures ont atteint 49 degrés.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ses condoléances aux familles en évoquant des «victimes civiles» mais aussi «militaires». Quelque 8000 agents de la protection civile et 525 camions étaient toujours à pied d’œuvre lundi soir dans 11 wilayas, où des incendies qui ont ravagé des forêts, des maquis et des champs étaient encore en cours selon les autorités.

Été meurtrier

Des avions et hélicoptères anti-incendie affrétés récemment ainsi qu’un bombardier à grande capacité de type B.E 200 sont intervenus pour larguer de l’eau sur les feux. Le ministère de l’Intérieur a appelé les citoyens à «éviter les zones touchées et à utiliser les numéros verts mis à disposition pour effectuer tout signalement» d’incendie. Le procureur général de Bejaïa a ordonné, selon un communiqué, l’ouverture d’enquêtes préliminaires pour déterminer les causes des incendies et identifier d’éventuels auteurs.

Chaque été, le nord et l’est de l’Algérie sont frappés par des feux de forêt, de maquis et de récoltes, un phénomène qui s’accentue d’année en année sous l’effet du changement climatique, entraînant sécheresses et canicules. En août 2022, de gigantesques incendies avaient fait 37 morts dans la région d’El Tarf, dans le nord-est. L’été 2021 avait été le plus meurtrier depuis des décennies: plus de 90 personnes avaient péri dans des feux ayant dévasté le nord, en particulier la Kabylie.

AFP

