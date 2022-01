États-Unis – 15 minutes et une année séparent des jumeaux californiens Selon les estimations de l’hôpital où les nourrissons ont vu le jour, il n’y a qu’une chance sur deux millions pour que des jumeaux naissent deux années différentes.

Une mère et ses jumeaux, peu après la naissance. (Image d’illustration) AFP

Des jumeaux sont nés en Californie à seulement quinze minutes d’intervalle mais fêteront leurs anniversaires avec une année de différence, l’un étant officiellement venu au monde en 2021 et l’autre en 2022. Alfredo Antonio Trujillo est né à 23h45 le 31 décembre dernier. Un quart d’heure plus tard, après les douze coups de minuit, sa sœur Aylin Yolanda Trujillo le rejoignait.

Selon des estimations citées par le centre médical Natividad à Salinas où les nourrissons ont vu le jour, il n’y a qu’une chance sur deux millions pour que des jumeaux naissent deux années différentes. Selon les autorités sanitaires, environ 120’000 jumeaux naissent chaque année aux États-Unis, soit environ 3% des naissances au total.

«Ça me paraît dingue qu’ils soient jumeaux tout en ayant des dates de naissance distinctes», a déclaré leur mère, Fatima Madrigal. «C’était un immense plaisir d’aider ces petits à arriver sainement en 2021 et 2022», a réagi de son côté le Dr Ana Abril Arias, pour qui cela restera «un souvenir des plus mémorables».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.