Début d’année sans alcool – «15% des Suisses ont participé au Dry January» La première opération du genre a été un succès, selon ses organisateurs. Malgré, ou peut-être grâce au contexte de cette année si particulière. Gregory Wicky

Le Dry January invite les consommateurs à renoncer à l’alcool tout le mois de janvier. Selon un sondage, 77% des Suisses se disent prêts à tenter l’expérience à l’avenir. Getty Images

Cette année, la Suisse participait pour la première fois au Dry January. L’opération, soutenue par la Confédération, vise à encourager les consommateurs à se passer d’alcool tout le mois de janvier. Extrêmement satisfaits, ses organisateurs, le Groupement romand d’études des addictions (GREA) et la Croix-Bleue romande, ont publié ce mardi un premier bilan chiffré: selon un sondage effectué sur un échantillon de 528 personnes, 15% des plus de 18 ans y ont participé. Le succès est particulièrement marqué pour la Suisse romande, où «62% de la population connaît le Dry January, contre 41% en Suisse alémanique», indique le communiqué.

«Nous sommes ravis, réagit Célestine Perissinotto, secrétaire générale adjointe du GREA. Parmi les chiffres les plus réjouissants, 3800 personnes se sont inscrites à la newsletter, dont près d’un tiers en Suisse romande. L’application Try Dry a quant à elle été téléchargée 4000 fois. Pour nous, ce sont des indicateurs-clés, qui montrent une démarche active de la part des participants.»

«Il est possible que le fait que les gens aient beaucoup été devant leurs écrans, sur les réseaux sociaux, les ait plutôt exposés à l’idée et les ait encouragés à se lancer.» Célestine Perissinotto, secrétaire générale adjointe du GREA

À ceux qui estimeraient que ces chiffres ne sont pas si impressionnants, Célestine Perissinotto rétorque en habituée des études sur les addictions. «Il faut bien se rendre compte qu’on parle d’une campagne de prévention. Pour le grand public, ça n’est pas toujours sexy. À titre de comparaison, ces derniers chiffres étaient de l’ordre de 8000 en France pour la première édition, l’an dernier. C’est beaucoup moins en regard de la population. On a vraiment été bluffé.»

Avec la pandémie, l’opération a bien sûr été lancée dans un contexte très particulier. On sait que les mesures sanitaires et le semi-confinement tendent notamment à aggraver les comportements à risque chez les consommateurs réguliers. Était-ce le bon moment pour lancer une telle opération? Les sondés donnent la fermeture des bars et la réduction des contacts sociaux comme 3e raison d’avoir tenté l’aventure, après la santé et la notion de défi.

«Aussi, et ce n’est qu’une hypothèse, il est possible que le fait que les gens aient beaucoup été devant leurs écrans, sur les réseaux sociaux, les ait plutôt exposés à l’idée et les ait encouragés à se lancer. On a le temps de réfléchir sur soi,et, en ces temps où beaucoup de choses nous échappent, c’est un moyen de reprendre le contrôle sur sa consommation d’alcool…»

Ambitions pour 2022

Selon le sondage, 77% des Suisses peuvent à l’avenir s’imaginer faire cette pause sans alcool en janvier. L’opération sera bien sûr reconduite en 2022, sous une forme qui dépendra beaucoup du contexte sanitaire. «Nous aimerions aller sur le terrain, rencontrer les gens, peut-être sur les marchés», indique Célestine Perissinotto. Les chiffres dans d’autres pays permettent en tout cas aux organisateurs de nourrir de belles ambitions: en Grande-Bretagne, où le concept avait été lancé dans des proportions modestes en 2013, quelque 6,5 millions de personnes y ont participé cette année, selon le «Guardian».