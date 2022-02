JO 2022 – Commentaire  - 14 médailles suisses, l’arbre, la forêt

Quatorze médailles. Si on résume la moisson de Swiss Olympic aux Jeux olympiques de Pékin à ces deux mots, on peut sortir le cor des Alpes, décapsuler une Hürlimann et festoyer autour d’un plat de röstis. En Chine, les athlètes helvétiques ont concocté la troisième conquête la plus conséquente du pays à des JO d’hiver. Égalé le record du nombre de médailles d’or qui avait été établi en 2014 à Sotchi (7). Et squatté à neuf reprises le podium en ski alpin, le sport roi des joutes hivernales.