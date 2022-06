Inégalités femmes-hommes – 14 juin: des mobilisations dans toute la Suisse Discrimination et inégalité demeurent la règle, au travail comme dans l’ensemble de la société, constate l’USS. Pour toutes ces raisons, les femmes descendront à nouveau dans la rue mardi.

Pas moins de 100'000 personnes s'étaient réunies à travers le pays en 2021 (archives). KEYSTONE/WALTER BIERI

L’écart salarial entre les femmes et les hommes ne se réduit pas et le déficit de rente des femmes est lui aussi scandaleux, illustre notamment l’Union syndicale suisse (USS) dans un communiqué.

Dans plus de 30 communes, de multiples actions, rassemblements et autres manifestations sont organisées pour revendiquer des changements. Les collectifs féministes, les syndicats ainsi que diverses organisations et partis politiques se mobiliseront notamment à cette occasion contre la réforme de l’AVS au détriment des femmes.

Autres thèmes et revendications au coeur de cette journée: la reconnaissance et la répartition plus équitable du travail non rémunéré ainsi que la lutte contre les violences sexuelles.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.