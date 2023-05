Feu Ô Lac – 1350 drones pour un show féerique Trois soirs durant, d’étranges êtres lumineux vont coloniser la Rade. Cathy Macherel

Un showlumineux du Groupe F et qui donne une idée de ce qui attend Genève. GROUPE F

Rejoignez la rade et levez les yeux au ciel. Sur le coup des 22 heures, trois soirs de suite, Genève va recevoir la visite d’êtres étranges, flottant dans les airs, au son d’une musique enveloppante. Subtiles et malicieuses, ces figures animées vont danser dans des puits de lumière, tutoyant les symboles de Genève que sont le Jet d’eau et la Neptune, avant de repartir vers d’autres imaginaires…C’est le spectacle féerique que la population genevoise va pouvoir découvrir les jeudi 18 mai, vendredi 19 mai et samedi 20 mai au-dessus de la Rade, pour autant que des soirées sans pluie et sans vent le permettent.

Derrière ces spectres nocturnes et une histoire emplie de poésie, une prouesse technologique: 1350 drones seront en action dans le ciel genevois pour raconter cette histoire. Parmi eux, 400 engins seront équipés de charges pyrotechniques composées de produits biodégradables, tandis que des drones légers représenteront chacun un point de lumière constitutif d’un tout apte à dessiner des figures dans la nuit.

Financé par un sponsor privé, voulu par le Canton et la Ville, ce spectacle de drones offert à la population genevoise est le plus grand jamais organisé en Europe. Il a exigé plusieurs mois de préparation. Le scénario et la chorégraphie sont signés de la société Groupe F Suisse SA, société sœur du Groupe F qui possède une longue expérience à l’international dans les shows lumineux transformant le ciel en scène de théâtre, de Dubaï à Versailles, en passant par New York.

À Genève, on ne donne plus dans les feux d’artifice pétaradants. C’est un spectacle tout en douceur qui va occuper le ciel durant 20 à 30 minutes trois soirs durant. Les spectateurs pourront se brancher sur les ondes de OneFM pour obtenir en simultané la bande-son qui accompagne le show. Celui-ci est gratuit, comme l’ensemble des activités à découvrir durant les quatre jours de festivités (lire pages suivantes).

«La Visite», spectacle lumineux dans le ciel de la rade les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 mai, à 22h.

Cathy Macherel est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2010. Elle collabore à plusieurs rubriques, locale, Week-end et gère certains suppléments. Elle s'occupe notamment d'aménagement du territoire et affiche une prédilection pour les enquêtes et les approches magazine. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.