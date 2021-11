Fusillade de Parkland – 130 millions USD pour les familles de victimes après une erreur du FBI La police fédérale américaine avait reconnu après la fusillade n’avoir pas enquêté sur deux informations qu’elle avait reçues concernant le tireur.

Tony Montalto porte un badge à l’image de sa fille, Gina Montalto, tuée lors de la fusillade de Parkland. Getty Images via AFP

La justice américaine devrait dédommager les victimes et familles de victimes de la fusillade de Parkland à hauteur de 130 millions de dollars, la police fédérale ayant manqué d’enquêter sur des informations qui auraient pu permettre d’empêcher le drame, a rapporté lundi le «New York Times».

Le jour de la Saint-Valentin en 2018, Nikolas Cruz avait ouvert le feu dans son ancien lycée de Parkland en Floride avec un fusil semi-automatique AR-15, tuant 17 personnes et en blessant une quinzaine d’autres, dans ce qui fut l’un des pires massacres commis en milieu scolaire aux États-Unis.

Nikolas Cruz, 19 ans à l’époque, avait pu acheter légalement un fusil d’assaut malgré ses antécédents psychiatriques. La police fédérale américaine (FBI) avait reconnu après la fusillade n’avoir pas enquêté sur deux informations qu’elle avait reçues le concernant.

Le propriétaire d’une chaîne YouTube avait signalé 5 mois avant les faits un commentaire laissé sous une de ses vidéos dans lequel un internaute du nom de «nikolas cruz» avait affirmé qu’il deviendrait «un tireur scolaire professionnel».

Peine de mort

Puis en janvier 2018, six semaines avant la tuerie, une femme avait appelé le numéro du FBI permettant de fournir des renseignements et avait détaillé la manière dont Nikolas Cruz montrait sur Instagram les armes et munitions qu’il accumulait. «Je sais qu’il va exploser», avait-elle prévenu, disant sa peur que le jeune homme «se glisse dans une école et commence à tirer», selon le «New York Times».

L’admission de cette erreur par le FBI avait dévasté les familles de victimes, qui avaient finalement poursuivi la police fédérale pour négligence, rappelle le quotidien américain.

Nikolas Cruz, 23 ans aujourd’hui, a plaidé coupable le mois dernier des 17 chefs d’inculpation de meurtre et s’est dit «désolé». Il doit maintenant être présenté devant un jury pour que sa peine soit fixée. Les procureurs ont affirmé qu’ils demanderaient la peine de mort.

AFP

