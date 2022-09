Installations estivales – 13 000 personnes ont afflué à la Canopée cet été L’espace éphémère installé au quai Gustave-Ador tire un bilan positif de ses 3 mois d’activités. Les citoyens pouvaient y suivre des cours de sport gratuitement. Emilien Ghidoni

La Canopée proposait aussi un écran géant, pour suivre les matches de l’Eurofoot féminin. Steeve Iuncker-Gomez

Pilates, zumba, taï-chi, ou encore body combat. Durant tout l’été, environ 13 000 personnes ont participé aux 270 cours proposés par le Département de la sécurité et des sports de la Ville de Genève à la Canopée. Situé à côté de Baby-Plage, le lieu proposait aussi une buvette, des baby-foots et un écran géant diffusant les matches de l’Eurofoot féminin. Fait marquant: parmi les 13 000 personnes ayant transpiré à la Canopée, 10 000 étaient des femmes. Ce sont le cours de yoga et de méditation qui ont eu le plus de succès.

«Avec la Canopée, beaucoup de gens peuvent reprendre une pratique sportive ou découvrir une nouvelle discipline», souligne Marie Barbey-Chappuis, maire de Genève. Le site a fermé ses portes, mais vu son succès en 2022, l’expérience sera reconduite l’été prochain. Ceux qui voudraient prolonger l’expérience peuvent se rendre à l’Asphalte, un centre de sports urbains à la Jonction, qui reste ouvert jusqu’au 9 octobre.

