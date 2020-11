LIVRES | 15% de rabais pour les abonnés – 126 battements de cœur pour la Genève internationale 126 battements de cœur pour animer la Genève internationale; 126 histoires de vie inspirantes, pour presque autant de nationalités présentes à Genève; 126 projets économiques, humanitaires, culturels, sélectionnés par l'auteur, qui font voyager le nom de Genève aux quatre coins de la planète.

126 battements de cœur pour la Genève internationale DR

À l'heure de fêter le 100e anniversaire de la première réunion à Genève de la Société des Nations, ce livre est un hommage au multilatéralisme et surtout à la société civile genevoise. À ces personnalités qui la confirment comme capitale des droits humains et de la paix, comme terre d'accueil et d'opportunités, où tout est possible, le dialogue et le changement. Un lieu où l'humanité a toutes les cartes en mains pour se réinventer.

100 ans de la SDN

Photographies d'Aurélien Bergot

Livre disponible en français ou en anglais

Le portrait de 126 personnalités étrangères vivant à Genève

L’auteur

Après la publication d'un roman, Au bonheur de Yaya, qui traite notamment d'émigration, Zahi Haddad revient au point central de ses études qui l'ont mené de l'Université de Genève à la Columbia University de New York: les relations internationales et la façon dont elles s'imbriquent et façonnent les êtres humains. Auteur, entrepreneur, bloggeur, pétri d'une grande culture internationale, Zahi Haddad a mis toute son expertise et son empathie au service de ces 126 battements de coeur et, en dix-huit mois de recherches et de rencontres, a dressé des portraits uniques, avec passion et authenticité.

Prix et informations*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 34.–*

Prix non-abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 40.–*

Format: 170 x 240, 280 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* Frais de port et emballage, en sus.

Formulaire de commande