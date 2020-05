Coronavirus – 12’000 recueils de dessins d’enfants offerts aux soignants Depuis ce mardi, des centaines d’illustrations et de cupcakes sont distribués chaque jour au personnel hospitalier genevois. Céline Garcin

Le dessin de Loredana, 10 ans. DR

Le projet est à la taille du défi que relève depuis deux mois le personnel hospitalier du canton. Au total, 12'000 recueils de dessins d’enfants et autant de cupcakes seront livrés ces prochaines semaines aux soignants genevois. La distribution a démarré ce mardi aux HUG et à Beau-Séjour.

L’idée émane de l’association Culture et Loisirs. Créée en 1952, l’organisation propose des rabais sur diverses prestations aux personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Sa présidente, Doris Abbyad-Conne, a souhaité faire un geste pour leur rendre hommage durant cette épidémie de Covid-19. Les dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes. Aide soignante en gériatrie, Doris Abbyad-Conne ne tarit pas d’éloges pour qualifier la tâche de ses collègues à tous les niveaux. «Ils ont fait un travail titanesque», souligne-t-elle.

Pour «les remercier» et «ne pas oublier cette période», Culture et Loisirs a lancé un concours de dessins au début du confinement. Tous les enfants jusqu’à 15 ans étaient invités à y participer. Les recueils réalisés à l’attention de chaque soignant contiennent chacun quelque 200 images aux couleurs vives. On y voit beaucoup d’infirmières masquées, des arc-en-ciels et des papillons. Certaines sont agrémentés de légendes telles que «Merci les infirmières», «Courage», «Merci d’avoir soigné tous ces gens» ou encore «Coronavirus va-t’en!»

Un plaisir n’arrivant jamais seul, l’association s’est associée avec les ateliers de pâtisserie de Serge Labrosse pour accompagner le cahier de dessins d’une petite douceur. Celle-ci prend la forme d’un cupcake, une sorte de muffin à la crème d’origine américaine.

Si les soignants sont les premiers destinataires de l’opération, Culture et Loisirs n’oublie pas les autres acteurs qui œuvrent durant cette pandémie. Durant ces prochaines semaines, l’association compte également livrer les pompes funèbres, les pompiers, l’Institution d’aide à domicile et l’Hospice général.