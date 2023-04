LUCIEN FORTUNATI

Onex, 31 mars

Vendredi 31 mars, désirant me rendre au Bout-du-Monde en bus, je monte dans un véhicule TPG de la ligne 21 à environ 13 h 46 à l’arrêt «Onex Maison Onésienne». Tout se passe sans incident jusqu’à l’arrêt Lancy Pont-Rouge à 14 h environ (carrefour de l’Étoile). […] Des contrôleurs courtois et souriants montent à bord (six, sauf erreur) et commencent la vérification des billets et abonnements.

Soudain, (un peu avant le Centre commercial de la Praille), un conflit verbal violent intervient entre un jeune passager et les contrôleurs. L’agressivité verbale du jeune homme monte et se transforme en violence physique contre l’un des contrôleurs, qu’il pousse avec force contre un siège libre.

Le contrôleur perd l’équilibre et tente de se dégager. La violence monte encore d’un cran et les collègues de l’employé accourent pour lui prêter main-forte. Le jeune homme s’entête, ne lâche pas le contrôleur, qu’il finit même par soulever de terre. Les contrôleurs tentent de calmer le passager, mais sans aucun succès. […] À l’arrêt officiel du Stade de Genève […], le jeune homme est de plus en plus énervé […]. La situation ne s’améliorant pas, je propose alors à un des contrôleurs d’appeler la police, mais il me dit qu’il a demandé du renfort à des collègues des TPG.

Les minutes passent. Le bus est toujours à l’arrêt. Le conflit devient de plus en plus violent et les renforts annoncés n’arrivent pas. Je décide alors d’appeler le 117. Ce numéro, pourtant numéro d’urgence, est sur répondeur automatique: «Si votre appel n’est pas urgent, veuillez rappeler plus tard. Si votre appel est urgent, restez en ligne.» Il se passe quelques minutes avant qu’un téléphoniste me réponde […]. Je lui fais part de la situation en précisant que les renforts TPG n’arrivent pas et lui indique l’endroit où le bus est arrêté […]. À trois reprises, mon interlocuteur me dit qu’il a besoin d’une adresse.

Finalement, agacée et voyant un véhicule TPG arriver, je lui dis que des renforts semblent être arrivés et, après l’avoir salué, je raccroche. Curieux numéro d’urgence! Deux collaborateurs des TPG viennent en effet d’arriver mais sans aucune conséquence pour le passager récalcitrant, qui, à la faveur de l’ouverture des portes, quitte le véhicule et part en direction du centre commercial sans autre forme de procès!

Une jeune femme à côté de moi tremble et est en pleurs, visiblement choquée par ce qui vient de se passer durant un bon quart d’heure.

Arlette Haymoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.