Drame – 11 nouveau-nés morts dans un incendie dans un hôpital au Sénégal Le président sénégalais Macky Sall a annoncé la mort de 11 nouveau-nés, après un incendie dans un hôpital de l’ouest du pays mercredi.

Macky Sall, le 17 février 2022, à Bruxelles. AFP

Onze nouveau-nés ont péri mercredi dans un incendie dans un hôpital à Tivaouane, dans l’ouest du Sénégal, a annoncé le président Macky Sall sur Twitter. «Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital» public de Tivaouane, a indiqué Macky Sall. «À leurs mamans et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion», a ajouté Macky Sall.

«Trois bébés ont été sauvés», a précisé le maire de Tivaouane, Demba Diop. L’incendie a été causé par «un court-circuit et le feu s’est propagé très vite», a dit Demba Diop, également député à l’Assemblée nationale et plus connu sous le nom de Diop Sy. L’hôpital avait été inauguré récemment, selon la presse locale.

Carences du système de santé

Début avril, un autre drame survenu dans un autre hôpital public avait déjà bouleversé le Sénégal. À Louga (nord), une femme enceinte était morte après avoir vainement attendu dans de très grandes souffrances une césarienne. Ce décès avait suscité sur les réseaux sociaux une vague d’indignation contre les carences du système de santé publique.

À la suite de ce drame, trois sages-femmes avaient été condamnées le 11 mai à six mois de prison avec sursis pour «non-assistance à personne en danger» par le tribunal de grande instance de Louga. Trois autres sages-femmes avaient été relaxées. Quatre nouveau-nés avaient péri le 25 avril 2021 dans un incendie dans la ville sénégalaise de Linguère, dans le nord du pays.

Le maire de Linguère, alors ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, avait évoqué un dysfonctionnement électrique d’une unité de climatisation dans la maternité, où se trouvaient six bébés.

