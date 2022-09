Brésil – 11 morts et 8 disparus dans un naufrage près de Belem Les autorités brésiliennes ont annoncé jeudi soir qu’une embarcation avait chaviré au large de Belem dans le nord du Brésil.

Le gouvernement a indiqué que «l’embarcation n’avait pas l’autorisation pour réaliser le transport fluvial de passagers» entre l’île de Marajo et de Belem. AFP

Au moins 11 personnes sont mortes noyées et huit autres ont disparu jeudi lorsque leur embarcation, qui effectuait une liaison sans autorisation, a chaviré au large de Belem, dans le nord du Brésil, ont annoncé la Marine et les autorités locales.

Après le naufrage de cette embarcation d’une capacité totale de 82 passagers, 63 d’entre eux ont pu être sauvés, selon un communiqué du gouvernement de l’État septentrional du Para. Un bilan antérieur faisait état de 14 morts et 26 disparus. Le gouvernement a indiqué que «l’embarcation n’avait pas l’autorisation pour réaliser le transport fluvial de passagers» entre l’île de Marajo et de Belem.

Le bateau était parti d’un port clandestin de Camara, sur l’île de Marajo. Les recherches se poursuivaient, avec un hélicoptère et 11 bateaux de sauvetage après le naufrage qui a eu lieu en matinée. Les causes de l’accident n’ont pas été précisées. «Toutes les mesures nécessaires seront prises pour amener les responsables devant la justice», a précisé le gouvernement local. Les médias locaux ont transmis des images de sauveteurs ramenant en canoé jusqu’au rivage les corps des naufragés, déposés ensuite sur une plage et recouverts de draps.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.