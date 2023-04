Pakistan – 11 morts dans une bousculade lors d’une distribution de dons Une distribution de dons effectuée par une entreprise à l’occasion du ramadan a tourné au drame, vendredi à Karachi. Il y a au moins 11 morts.

Les corps de six femmes et trois enfants ont été transportés vers l’hôpital public Abbasi Shaheed. AFP

Au moins 11 personnes ont trouvé la mort vendredi dans une bousculade à Karachi, dans le sud du Pakistan, lorsqu’une foule s’est ruée vers une usine où était organisée une distribution d’aumônes à l’occasion du ramadan, a annoncé la police.

Fida Janwari, responsable de la police à Baldia Town, dans la banlieue ouest de Karachi, a indiqué à l’AFP que la bousculade a eu lieu lorsque des femmes nécessiteuses se sont précipitées avec leurs enfants vers l’entreprise où étaient distribués les dons. Il y a eu un mouvement de panique «et les gens ont commencé à courir», a-t-il ajouté.

«C’était le chaos»

«Lorsqu’ils ont ouvert la porte principale, tout le monde s’est précipité à l’intérieur», a expliqué Fatima Noor, 22 ans, dont la sœur est morte dans la bousculade. Selon un responsable de l’administration locale, 600 à 700 personnes étaient parquées dans le petit complexe industriel.

Les corps de six femmes et trois enfants ont été transportés vers l’hôpital public Abbasi Shaheed, a indiqué le porte-parole Muhammad Farraukh. Un responsable de l’association Rescue a indiqué à l’AFP que deux autres corps avaient été transportés vers un autre hôpital et Summaiya Syed Tariq, chirurgienne de la police, a confirmé le bilan de 11 morts tard vendredi.

La grand-mère et la nièce d’Asma Ahmed, 30 ans, figurent parmi les morts. «Nous venons tous les ans à l’usine pour le Zakat», a-t-elle dit, utilisant le terme islamique désignant l’aumône. «Ils ont commencé à battre les femmes avec des clubs (de golf) et à les pousser», a-t-elle raconté. «Partout c’était le chaos».

Crise économique

Selon Fida Janwari, trois employés de l’entreprise ont été arrêtés pour n’avoir pas prévenu la police qu’une distribution aurait lieu, ce qui n’a pas permis de mettre en place un contrôle des mouvements de foule. La semaine dernière, le premier jour du ramadan – au cours duquel les musulmans font traditionnellement des dons aux pauvres – une personne a été tuée et huit autres blessées dans une bousculade lors d’une distribution de farine dans le nord-ouest du Pakistan.

Le Pakistan est en proie depuis des mois à une grave crise économique, les prix des produits alimentaires de base ayant augmenté de près de moitié et l’inflation ayant atteint des niveaux records. La situation a été aggravée par la crise mondiale de l’énergie consécutive à la guerre en Ukraine et par les inondations dues aux pluies de mousson qui ont submergé en 2022 un tiers du pays.

Le premier ministre Shehbaz Sharif tente de réactiver la prochaine tranche d’un programme de prêt de 6,5 milliards de dollars conçu avec le FMI en 2019. Mais l’institution internationale exige, avant de le verser, des réformes drastiques incluant des hausses d’impôts et une baisse importante des subventions.

AFP

