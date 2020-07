Suisse – 108 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures Le nombre de nouveaux cas recensés joue avec la barre des 100 depuis une semaine. En tout, la Suisse enregistre près de 33’000 contaminations et 1686 décès.

Le nombre de nouveaux cas confirmés est supérieur à 100 depuis deux jours (archives). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La Suisse a enregistré 108 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, a annoncé samedi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il n'y a pas eu de nouveau décès.

Au total, 507 cas ont été annoncés en une semaine, soit environ 73 par jour. Le nombre de nouveaux cas quotidiens a dépassé les 100 vendredi et ce samedi. La Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont dénombré 32'798 cas confirmés depuis le début de la crise. Le nombre de décès demeure à 1686. Le dernier a été enregistré il y a plus d'une semaine, le 2 juillet, selon le site de l'OFSP mis à jour toutes les 24 heures.

Le virus a forcé une nouvelle hospitalisation, la 13e en une semaine. Au total, 4084 personnes ont été hospitalisées. Quant aux tests, 678'679 ont été effectués depuis le début de la pandémie, dont 5,8% étaient positifs. En 24 heures, le personnel soignant en a réalisé 8195. Actuellement, 640 personnes se trouvent en isolement et 2586 en quarantaine.

( ATS/NXP )