Économie genevoise – 100’000 frontaliers actifs à Genève. La barre est franchie Au deuxième trimestre, le chiffre symbolique a été atteint, signale l’Office cantonal de la statistique. Marc Bretton

Passage de frontière à la douane de Bardonnex, côté français. Photo LUCIEN FORTUNATI Lucien FORTUNATI

Au deuxième trimestre de l’année, l’économie genevoise, tournant à plein régime, a continué à faire appel à la main-d’œuvre frontalière. Comme pressenti en février, la barre des 100’000 frontaliers actifs a été franchie, signale jeudi matin l’Office cantonal de la statistique. «Fin juin 2022, signale l’Ocstat, le nombre de frontaliers étrangers actifs se fixe à 100’445 personnes. L’effectif a doublé en quinze ans (50’300 frontaliers actifs fin 2006) et a été presque multiplié par quatre en vingt-six ans (26’700 frontaliers actifs fin 1996, année du début de la statistique).»

La hausse atteint 0, 6% par rapport au trimestre précédent (données corrigées des effets saisonniers). Une progression toutefois «nettement moins élevée que celle observée entre le troisième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, qui oscillait entre 2,6 et 3,4%», expose l'institution. En 2020, les restrictions mises en place pour freiner la propagation du virus avaient au contraire provoqué un recul du nombre de frontaliers actifs en 2020. À l'échelon de la Suisse, la hausse du nombre de frontaliers étrangers actifs au deuxième trimestre 2022 se fixe à 1,1%, soit une progression plus marquée qu'à Genève.

D’où viennent les travailleurs frontaliers? Ils résident pour les trois quarts en Haute-Savoie et pour un quart dans l’Ain. Quelle est l’évolution prévisible des effectifs? En juin, le chômage continuait de diminuer à Genève, signe d’une économie encore en croissance. Si cette tendance se maintenait, ce qui est tout sauf sûr vu les incertitudes planant sur l’économie mondiale, la tendance à la hausse des engagements pourrait se maintenir. À noter que hors frontaliers actifs, d’autres catégories de travailleurs résidant en France et travaillant dans le canton existent. Il s’agit par exemple de Suisses habitant la France, de fonctionnaires internationaux, d’intérimaires, etc.

