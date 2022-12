Coupe de Noël à Genève – 10’000 personnes attendues pour cette compétition très populaire Les 4000 inscrits ne viendront pas seuls. Soutien à terre et grosse logistique sécuritaire sur l’eau. Thierry Mertenat

Genève, le 16 décembre 2022. Sur le pont arrière du Bateau Genève, Daniel Beran, le directeur opérationnel de la Coupe de Noël. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La fiche technique qui fait rêver deux fois, car elle se joue sur terre et sur l’eau. Du monde à pied d’œuvre pour réussir ce mariage-là. Depuis mardi, le montage du «Village Coupe de Noël» bat son plein au Jardin anglais. Des tentes et des pontons lacustres. La plus grande servira de chambre d’appel. Chauffée, la tente, contrairement à la rade, qui attend les 4000 inscrits de cette compétition annuelle, 84e du nom.