Ça m’a interpellé, cette nouvelle. On peut, nous expliquait l’édition dominicale de la «Neue Zürcher Zeitung», gagner 8000, 12’000, voire 16’500 francs par mois, hors pourboires, en étant serveur – profession où l’on plafonne aux alentours de 4000 francs mensuels – dans un restaurant zurichois.

Après l’étonnement, les explications: il s’agissait de bistrots branchés des bords du lac, les propriétaires ont décidé d’intéresser les serveurs au chiffre d’affaires. Grâce à leur surmotivation, plus ils parviennent à faire en sorte que la clientèle commande plus et plus cher, plus ils gagnent. Ce n’est pas au détriment de leurs patrons, car chiffre d’affaires et bénéfice augmentent aussi. Du win-win, s’enthousiasment les chefs.

Comme nous vivons dans un pays où le niveau des salaires a tendance à stagner, voilà qui donne envie de postuler sur une terrasse à la mode, non? Je me vois bien, gilet noir, serviette proprette à l’avant-bras, expliquant qu’il vaut mieux, faites-vous plaisir, tenter le magnum de Meursault le plus onéreux plutôt que de se contenter du flacon bon marché de blanc local: allez, excellent choix, et bonne dégustation, comme on dit désormais (ce que ça m’agace: un bon «santé!» étant à la fois si court et si juste).

J’ai songé qu’il fallait lancer cette expérience ailleurs, dans d’autres métiers, motivons mieux, gagnons plus. Mais à peine avais-je imaginé mille «nouvelles orientations à ma carrière», les experts ont balancé tout ce qui rend impossible l’élargissement de cette manière de rémunérer. Hé, c’est juste l’été. C’est juste Zurich. C’est juste les terrasses. Ça ne marcherait pas pour les maçons ou vendeuses de chaussures (ah bon, pourquoi?). Comment faire pour évaluer l’apport au chiffre d’affaires du gars du marketing ou du type qui écrit des chroniques dans le journal? Ça provoquerait la spirale de l’inflation, c’est de la folie (aujourd’hui on a l’inflation, mais, ouf, pas de spirale, puisque les salaires ne montent pas, c’est finaud). Enfin, l’aliénation au travail: qu’est-ce que c’est que cette volonté de compétition et motivation? On a le droit, si on veut, de rester mal payés à ne pas ficher grand-chose, pas vrai? Pff…

La réalité économique, c’est que les gains de productivité, durant ces vingt ou trente dernières années, ont été très majoritairement «captés» par les actionnaires et propriétaires: autant de «décideurs» qui n’ont aucune envie de bouger le moins du monde leurs grilles salariales, préférant encourager en ricanant l’humiliante charité étatique: celle qui, avec l’argent public, vous aide par exemple à payer les primes maladie d’assureurs privés. Le comble, c’est qu’il s’agit d’une idée socialiste.



Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

