Il s’est passé quelque chose cette semaine avec Nicolas Sarkozy, dit «Sarko», que nous appellerons désormais «Sarkov», comme le maniaque de la série «The Imperfects». Il est devenu autre chose qu’un ancien président français. Ces derniers ont pour destin de radoter leurs plus ou moins hauts faits ou – c’est son cas – de réapparaître lors de lassantes péripéties judiciaires concernant le financement de campagnes électorales. Voilà qui écorne toujours la démocratie, l’idée que les politiciens soient honnêtes. C’est hélas devenu un train-train habituel.

Mais cette fois, Sarkov a tombé le masque. Il s’est comporté en traître. Au milieu d’une guerre, c’est embêtant. Il l’a fait à travers une interview au «Figaro», scélérate de reptation envers le pouvoir russe. En gros, les Ukrainiens doivent s’écraser, espérer non plus le rapprochement avec l’Europe ou l’OTAN, mais un vague statut neutre, à côté d’une Russie qui a déjà violé trois fois en neuf ans les accords territoriaux qu’elle avait signés au sujet de l’Ukraine. Mais Kiev doit avoir confiance, lâcher la Crimée, annexée par Poutine en 2014, qui s’est paraît-il «toujours sentie russe», dit Sarkov, ce qui est un absurde mensonge, les Tatars peuvent vous en parler. La Crimée a aussi, par exemple, voté majoritairement pour son rattachement à l’Ukraine en 1991. Le pays agressé doit aussi renoncer à tout ou partie du Donbass, sans doute en remerciement de centaines de milliers de morts ukrainiens depuis dix-huit mois: une petite négociation avec Poutine, «un ami» de Sarkov, y suffira. «C’est un homme avec qui on peut parler», explique son affidé.

La place manque pour souligner les réécritures de l’histoire qui émaillent cet entretien délirant. Et puis, après tout, il a le droit, Sarkov, de rouler pour les Russes. Mais cette pensée apparaît tragiquement veinée par sa reconnaissance du ventre, au profit d’une Russie qui a paradoxalement provoqué des famines si meurtrières. Sarkov avait en effet signé à l’été 2019 un contrat de plusieurs millions d’euros comme «conseiller spécial» du numéro deux des assurances russes (dont on l’ignorait spécialiste), proche du Kremlin. Cela fait toujours l’objet d’une enquête financière. Sarkov a aussi, en 2018, reçu 300’000 euros supplémentaires pour une conférence louant Poutine, en Russie, donnée pour le compte du Russian Direct Investment Fund, fonds souverain de l’État russe.

C’est ce que l’on appellera avoir un passé rouble, si l’humour pouvait survivre, et Sarkov, agent d’influence au service de ceux qui le paient, n’est donc qu’un collaborateur du Kremlin comme les autres, pseudo-experts ou politiciens, en France, en Suisse ou ailleurs, qui tentent de nous faire croire qu’ils «pensent autrement» alors qu’ils obèrent les liens d’argent qui les emprisonnent dans les rets d’une dictature.



Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

