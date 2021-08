Cadeau insolite à Fribourg – 100 bouteilles à boire pour ses 100 ans Marie-Antoinette va recevoir une centaine de bouteilles de vin le jour de ses 100 ans. Le cadeau des autorités laisse songeur. Mateus Carvalho

Contrairement à d’autres centenaires fribourgeois, Marie-Antoinette refuse les 100 bouteilles de vin offertes par son canton… Yvain Genevay / Le Matin Dimanche

Un siècle de vie, ça se fête! Le 5 novembre prochain, Marie-Antoinette aura 100 ans. Pour l’occasion, la Fribourgeoise recevra, le jour de son anniversaire, la visite d’un Conseiller d’État et d’un représentant de sa commune. Ces derniers ne viendront pas les mains vides: un bouquet de fleurs et… 100 bouteilles de vin lui seront offerts. «Mais c’est trop!» rigole la future centenaire.

Cent bouteilles pour une seule et même personne vivant dans un home. Le Canton doit-il absolument écouler ses stocks de vin? «Non, rassure Claude Freiburghaus, huissier d’État, c’est la coutume à Fribourg depuis l’an 2000. Il y a quelques années, les centenaires avaient le choix entre un fauteuil Voltaire et les bouteilles. Il a été constaté que très peu de personnes optaient pour le siège.» En 2015, la décision a été prise de ne plus proposer de meubles.