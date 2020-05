LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – 100 ans Genève Aéroport L’aéroport de Genève, vous avez peut-être déjà foulé son tarmac. Mais savez-vous ce qui s’y déroule en coulisses depuis 100 ans?

Cet ouvrage vous fera voyager à la découverte de facettes méconnues de ce lieu bien particulier. Des photographies actuelles et d’époque – dont des images inédites – racontent la passion et démontrent la fierté et la créativité de toutes celles et ceux qui œuvrent sur la plateforme aéroportuaire depuis des décennies.

Des événements étonnants, parfois dramatiques, mais surtout enthousiasmants s’y déroulent depuis 1920.

L’aéroport, c’est aussi une ville dans la ville: un environnement complexe avec des contraintes spécifiques, des infrastructures en constante évolution, des personnalités visionnaires.

De nombreux chefs d’État ainsi que des stars nationales et internationales ont atterri à Genève Aéroport, séduits par sa dimension humaine et fascinés par l’esprit pacifiste de la Suisse.

L’histoire de la plateforme se mêle étroitement avec celle de la Genève régionale et internationale. Elle est surtout le symbole d’une ouverture sur un monde fascinant et de toute beauté vu d’en haut.

Prix et informations*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 39.–*

Prix de vente public officiel: Fr. 49.–*

* Frais de port et emballage, en sus.

