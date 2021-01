Activités jeunesse – 022 Familles lance un projet pilote de nurses de nuit La fondation (anciennement Pro Juventute Genève) augmente aussi ses places pour le Passeport Vacances… et ses prix. Sophie Simon

Un projet pilote de baby sitter qui travailleront de nuit est en cours d’élaboration. VOISIN/PHANIE

La fondation 022 Familles (c’est le nouveau nom de Pro Juventute Genève) annonce un projet pilote de nurses de nuit et étoffe son offre de Passeport vacances.

Une garde de nuit «abordable»

C’est un projet pilote de garde d’enfants de nuit. Un sondage a été lancé en décembre pour cerner les besoins des familles, et une dizaine de clients test bénéficieront de la prestation dès février avant une montée en puissance ce printemps. «Sur le marché, il n’y a guère qu’une association de baby-sitters en formation sage-femme, les 3 fées, et l’entreprise privée Priorité enfants, énumère Sophie Buchs, directrice de l’institution. Mais le prix est au minimum de 150 francs la nuit, or notre but est de rendre cette offre accessible à tous les parents, en proposant une échelle de tarifs progressifs selon le revenu. À notre connaissance, cela n’existe pas encore à Genève.» Aucun tarif définitif n’a été fixé pour le moment.