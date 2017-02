Munich, l’Allemagne côté Sud

On ne dirait pas comme ça, surtout quand les rues sont sous la neige, mais Munich cultive une douceur de vivre presque méridionale. Troisième ville d’Allemagne, elle règne sur la très prospère Bavière et se plaît à montrer que le pays a aussi un versant sud. En un mot, il n’y a pas que Berlin dans la vie. «Berlin est pauvre, mais sexy» se vantait un maire de la capitale, il y a quelques années. La formule avait fait s’étrangler les Munichois, habitués à payer les factures des régions moins bien loties économiquement. Leur réplique reste cinglante encore aujourd’hui: «Ici, on est à la fois riche et sexy.»

C’est vrai, la ville ne manque pas d’arguments pour séduire, et s’emploie à se faire une place parmi les grandes destinations touristiques d’Europe. Pour cela, elle a déjà une belle carte de visite en poche. Qui ne connaît pas la fameuse Oktoberfest? Née il y a plus de deux siècles, la plus grosse Fête de la bière au monde draine chaque automne quelque 6 millions de personnes. Ensemble, elles descendent environ 7 millions de litres du précieux nectar en l’espace d’un gros week-end. L’événement est si emblématique qu’il en deviendrait presque encombrant pour l’image de la ville. En fait, à Munich, c’est toute l’année qu’on aime savourer une bonne chope. Entre amis ou en famille, les Munichois s’asseyent en été sur les longues tablées des Biergarten. Dans ces «jardins de la bière», l’usage est d’amener son pique-nique et de commander une tournée servie par l’un des six brasseurs officiellement agréés par la cité. En hiver, les Biergarten sont bien sûr désertés, mais les tables restent en place, au cas où un rayon de soleil ferait son apparition, par exemple au cœur du Viktualienmarkt, le très joli «marché aux victuailles» qui reste ouvert en toute saison.

Lederhosen et décolletés

Bien entendu, pas besoin d’être au soleil pour se faire servir une chope. Dans les restaurants, elles trônent sur la plupart des tables, et encore plus dans les brasseries emblématiques de la ville, comme la Hofbräuhaus, située dans le centre historique. C’est là qu’on aura une chance de croiser des hommes en culottes de cuir et des serveuses au généreux décolleté bavarois. Et si l’endroit est naturellement fréquenté par les touristes, il peut aussi compter sur une longue liste d’habitués. Selon leur niveau de fidélité à l’établissement, certains finissent même par obtenir un casier personnel où ils peuvent ranger leur chope. A la Hofbräuhaus, ils tapissent les murs par centaines.

Si Munich a une petite saveur du Sud, c’est aussi architecturalement. La Ludwigstrasse, les Champs-Elysées munichois, est tout entière une référence à la Renaissance, et la ville compte plusieurs églises de style baroque italien, comme la Theatinerkirche. Pour les amateurs, le palais de Nymphenburg vaut aussi une visite. Il a été construit au XVIIe siècle pour la femme de l’électeur palatin de Bavière, Henriette-Adélaïde de Savoie, une figure qui a beaucoup fait pour promouvoir la culture transalpine dans la région, et notamment l’opéra italien. C’est à son époque qu’est fondé le Bayerische Staatsoper, qui compte aujourd’hui encore parmi les plus prestigieuses institutions au monde.

Une ville phœnix

La ville est si riche en patrimoine que l’on peine à s’imaginer aujourd’hui que le centre historique a été rasé à 90% par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, de nombreux bâtiments ont été tout simplement reconstruits à l’identique. Munich est une ville qui a dû renaître de ses cendres, après avoir été l’épicentre de la montée en puissance d’Adolf Hitler. Ce passé n’occulte pas les beautés de la ville, mais il reste visible à travers quelques bâtiments administratifs nazis, aujourd’hui reconvertis. Aujourd’hui, le camp de concentration de Dachau, situé à une dizaine de kilomètres de la ville, en est sans doute le vestige le plus poignant.

Y aller Trois compagnies aériennes assurent des vols directs depuis Genève: Swiss, Lufthansa, et depuis octobre dernier, EasyJet.

