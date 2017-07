Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Rémi Mogenet: Teilhard de Chardin et le défi de l'universel

Rudolf Steiner disait avec raison que l'Europe se caractérisait par une tendance à se centrer sur la sphère émotionnelle. Elle privilégie le vague des sentiments, et cela se perçoit chez ses poètes. En Amérique, on aime s'appuyer sur des vérités morales claires, ce qui explique l'attrait ressenti pour la Bible. Teilhard, en ressentant en soi ce qu'il appelait la granitisation des continents, et en voyant son lien profond avec la formation des idées, était européen, mais si génial qu'il touchait à l'Amérique, et pouvait y être mieux accepté qu'en Europe. De fait, celui qui s'observe pensant sait que les choses sont bien ainsi: il y a comme une nappe diffuse traversée de pressentiments, mais sans directions nettes, et soudain, des idées se forment, des nœuds s'établissent, des rapports se font jour - comme naissent les continents dans un ensemble aqueux primitif. Or, dans son évolution, tout l'être humain semble s'être élevé des sentiments vagues aux pensées nettes; cela a donc bien un lien avec la granitisation des continents. (...)

Mauro Poggia: Ignazio, Ignazio...

“Ignace, Ignace, c’est un petit, petit nom charmant”, chantait Fernandel. Oui, charmant, c’est bien le qualificatif d’Ignazio Cassis, candidat du PLR tessinois à la succession de Didier Burkhalter au Conseil fédéral. Ajoutons, intelligent, compétent et polyglotte. (...) Pas de problème, vraiment? Les compétences étant transférables du privé au public, et inversement, pourquoi ne verrait-on pas le PDG de Oerlikon-Bührle à la tête de notre Défense nationale? Il se trouve toutefois que notre papable est président de Curafutura, faîtière dissidente des assureurs maladie CSS, Helsana, Sanitas et CPT, lesquels ont quitté santésuisse en s'autoproclamant “progressistes”. Ces assureurs ne sont pas seulement des assureurs privés devant rendre des comptes à des actionnaires. Ils sont surtout des assureurs chargés par la Confédération de gérer une assurance sociale. Il se trouve également que c’est sous la présidence et l’inspiration de ce même candidat que la CSSS-CN a, le 12 mai 2017, par 15 voix contre 7 et 1 abstention, décidé d’élaborer une initiative intitulée «Pour une gestion cantonale de l’admission et un renforcement de l’autonomie contractuelle» (17.442). Sous ce titre alléchant, cette initiative vise, ni plus ni moins, qu’à limiter le libre choix du médecin. (...)

Sylvain Thévoz: Les halles de l'île : lieu de culture

Passé le choc de l'annonce de la fermeture de la librairie Archigraphy, spécialisée dans le domaine de l'architecture, du design et du graphisme.[1] Passé le choc de cette nouvelle perte d'une librairie à Genève, ajout supplémentaire sur une déjà trop longue liste (Forum, Artou, Panchaud, Descombes, la librairie du Musée d'Art et d'histoire, etc...). (...) Passé le choc de la crainte d'un centre-ville qui se vide de ses arcades culturelles ou commerçantes. (...) Depuis la transformation de la brasserie des Halles de l’île en 2009, on a toujours défendu les halles de l'île non comme un espace pour salary mendescendant du quartier bancaire voisin, mais comme un espace cohérent, artistique, culturel, populaire, permettant de faire vivre ce lieu exceptionnel d'une manière créative...

John Goetelen: Euro 2017, les femmes, l’égalité

Surgie sur le ballon comme un diable à ressort, Amandine Henry a marqué samedi un superbe but contre l’Autriche lors de l'Euro 2017. Un corner tiré au deuxième poteau, une tête puissante et précise et la joueuse des Bleues sauvait son équipe. L’équipe féminine de Suisse de foot a fait match nul contre la France. Ce qui la prive des quarts de finale dans cette grande compétition européenne. Car oui, c’est une grande compétition: les seize meilleures équipes féminines disputent le prestigieux titre de championne d’Europe. Le spectateur aime la performance. Elle est plus spectaculaires du côté des garçons. Pourtant l’Euro 2017 ne tient pas une place massive dans la presse, comme c’est le cas lors de l’Euro masculin. (...) Le physique moyen fait la différence: plus de testostérone, plus de masse musculaire, coeur plus apte à l’effort parce que plus gros, rapidité des réflexes. (...) Mais il y a de bonnes niches professionnelles où les femmes sont largement surpayées par rapport aux hommes. Par exemple la mode. Pas d’égalité salariale chez les mannequins, les filles trustent les très hauts revenus. Comme quoi l’égalité n’est pas un critère universel et absolu d’analyse des représentations femmes-hommes.

Didier Bonny: Traversée du lac: un premier crédit qui sera le dernier?

Le premier crédit pour la traversée du lac a donc été déposé par le Conseil d'Etat: 6,3 millions en guise d'amuse-bouche pour savoir si les Chambres fédérales autoriseront un péage sur cet ouvrage routier. Sage décision ou enfumage de première classe pour faire avaler la pilule par doses homéopathiques quand on sait que le crédit d'étude d'avant-projet coûtera 25 millions et que le crédit d'étude suivant se montera à quatre fois plus, soit déjà 125 millions de dépensés avant un hypothétique premier coup de pioche? (...)

Christian Brunier: SIG baisse ses tarifs d’électricité

Au 1er janvier 2018, les habitants et les entreprises de Genève verront leur facture diminuer de 4% en moyenne. SIG répercute sur ses clients la baisse des coûts d’approvisionnement. Parmi les autres facteurs de baisse, figure une réduction des coûts de transport à très haute tension du courant, ainsi que la diminution des PCP, prestations dues aux collectivités publiques. Par ailleurs, les clients professionnels de SIG bénéficieront d’une grille tarifaire simplifiée. (...) Parmi les grandes villes suisses, SIG se situe dans la moyenne inférieure des tarifs de l’électricité. Le distributeur genevois est même le moins cher pour les ménages…

Jacques-Simon Eggly: Nos repères politiques bousculés

En 1974, au Tour de France, un mage de mauvais augure prédit que Jacques Anquetil ferait une chute mortelle. Le champion courut avec une angoisse serrant l’estomac, mais il gagna le tour. On ne connaît pas la suite de la carrière du mage. Les devins peuplent l’histoire de l’antiquité. A l’ère moderne, des hommes d’Etat n’hésitaient pas à consulter des astrologues. Ce fut prouvé pour Mitterrand. (...) Or, voici que l’on ne sait plus trop où l’on en est. (...) C’est pourquoi, on a envie de croire à une nouvelle efficacité franco-allemande animée par le duo Merckel-Macron. Encore faut-il, afin d’être crédible, que Macron réussisse à réformer la France. Oui, on aimerait que se dessine une politique de l’Europe renouvelée, tant pour sa construction interne, solide et ouverte, que pour sa relation avec le reste du monde. En somme, on a envie de retrouver confiance en des chefs de file qui aient une une culture, une réflexion philosophique, éthique et, bien sûr, politique. Ajoutons une capacité de réagir aux crises, mais possédant aussi une vision, une volonté de tenir un cap, un talent pédagogique et une force de conviction qui puisse entraîner l’adhésion démocratique. (...) (TDG)