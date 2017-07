Pétanque: Genève a la boule à la bonne

Deux solides gaillards, tout en shorts et en barbe, entrent dans le bar. «Euh… c’est possible de faire une pétanque?» demandent-ils poliment au jeune homme derrière le zinc. «Oui, je vais vous préparer le terrain», répond celui-ci avant de disparaître dans l’arrière-salle du café. Là se niche un petit mais coquet terrain de boules. Huit mètres sur un cinquante. Gros gravier, petit gravier et sable. Décor sympa. Bonne zizique. Le tenancier arrose la piste avec un arrosoir d’un jaune pétaradant, «pour éviter la poussière». Puis passe un coup de râteau. Tout aussi jaune, le râteau. Les deux clients lancent alors le cochonnet et démarre une partie pleine de «yeeees!» de «Dedieu» et de rires. Bonne ambiance. Ça se passe comme ça au Marcel.

Ouvert il y a un mois à peine au 6 de la rue Dancet, à un jet de boule de la plaine, ledit Marcel est donc un estaminet au concept aussi cool que pointu. Soit «croques & pétanque». «L’idée est née en Corse, à Porto-Vecchio, où je vais en vacances depuis tout petit», raconte Basile Gorgerat, trentaine imminente et casquette à l’envers, l’un des créateurs de l’enseigne avec ses amis d’enfance Edouard Lebedinsky et Loan Taillard. «Avec mes copains, on se fait chaque été des apéros pétanque, avec croque-monsieur et pastis. On s’est dit qu’on pourrait importer le truc à Genève.» Fomenté il y a un an et demi à peine, le projet est devenu réalité à la fin de juin, après une âpre recherche de l’arcade idoine et une campagne de crowdfunding victorieuse.

Le tableau noir

Sitôt ouvert, sitôt couru. «Samedi dernier, les gens ont joué non-stop de l’ouverture à la fermeture», rayonne Basile. Le public? «Varié. Des jeunes. Des gens du quartier. Des boulistes. Ici, on ne réserve pas le terrain. C’est gratuit. On s’inscrit juste par demi-heure sur le tableau noir, à la bonne franquette. Il faut parfois attendre un peu, le temps de boire un verre.» Départ fulgurant, donc. Il faut dire qu’au Marcel, le choix d’apéros anisés s’avère pléthorique. Vins et bières viennent de Genève. Quant aux fameux croques, variés et maison, ils rôtissent dans des appareils vintage dénichés aux puces et rassasient dans la joie.

Le Marcel sonnerait-il le retour en hype de la pétanque? On dirait bien. Et peut-être va-t-il falloir réviser l’image du jeu pour campeurs mûrs sous pastaga. «Nous, en tout cas, on y a toujours joué», assure Basile. «A Genève-Plage pour l’apéro. Sur la plaine de Plainpalais. Aux Bains des Pâquis entre midi et deux. Juste pour se marrer et passer un moment ensemble. C’est tellement simple et convivial…» Aux Cropettes, par une fin d’après-midi de la semaine passée, Quentin, étudiant en économie, achève une triplette et nous confirme le trend. «La génération de mes parents trouvait peut-être ça ringard, mais nous, on adore», assure-t-il une boule à la main et un sourire aux lèvres. «Et puis, pour draguer, c’est mieux que les jeux vidéo.»

Notez que si la boule récréative semble retrouver du poil de la bête, sa version sportive, elle, a perdu quelques plumes. «Le nombre de joueurs reste stable, sans doute, mais il y a tout de même un peu moins de clubs et de licenciés à Genève que pendant les années 1980-2000», note Julien Pinol, musicien, ex-secrétaire de l’association cantonale de pétanque et deux fois champion genevois. «On en est aujourd’hui à une douzaine de sociétés, qui totalisent environ 350 membres. A cela, il faut ajouter les amicales et les joueurs non licenciés; on doit frôler le millier de boulistes.» Ce qui n’est pas mal pour une ville nichée à 500 kilomètres de La Ciotat.

L’âge d’or

Comment la pétanque a-t-elle débarqué à Genève? «Cela date du début des années 50», raconte Pierre Losio, attablé sur une terrasse pâquisarde. Connu pour avoir été une figure du Grand Conseil, il est aussi l’un des acteurs et exégètes les plus ardents du boulisme autochtone (lire ci-contre). «Un groupe de Genevois qui partaient régulièrement en vacances dans le Sud crée alors, au Café des Nations, le premier club suisse: la Pétanque genevoise. A l’époque, il y eut de grandes discussions pour savoir s’il fallait ou non accepter les femmes.» Il semble que ces dames aient gagné, à la force des carreaux, leur place dans les boulodromes depuis. «Il y en a quelques-unes en Suisse qui font des étincelles.»

«Entre 1970 et 2000, il y a eu un véritable âge d’or de la pétanque genevoise», se souvient Losio, l’œil brillant. «On avait des joueurs formidables, des champions du monde, des tournois de grande envergure aux palmarès hallucinants, comme le Bol d’or ou le Grand Prix de l’amitié, où participaient de grosses pointures du Sud. Quatre championnats internationaux ont eu lieu ici!»

La boule compétitive virevolte tout de même encore sous nos cieux. On pourra s’en rendre compte jusqu’à dimanche soir à la Queue-d’Arve, où se tient une étape de l’Euro Cup 2017 – qualification du groupe C – disputée entre les équipes hongroise, monégasque, polonaise, russe, slovène, italienne et meyrinoise. L’occasion d’admirer la gestuelle magistrale de pétanquistes au sommet de leur art.

Le Marcel Rue Dancet 6. 11 h 30-14-30, puis dès 17 h 30. Fermé dimanche et samedi midi Euro Cup Boulodrome de la Queue-d’Arve, samedi et dimanche, 9-19 h

De l’habile Louis XI au papi de La Ciotat

Si la pétanque naît au XXe siècle, l’histoire des sports de boules se révèle bien plus ancienne. L’existence de ces jeux est certifiée depuis l’Antiquité, en Europe et ailleurs, bien que nous les connaissions mieux chez les Romains et les Grecs. Au Moyen Age, des sources attestent que l’on continue à les pratiquer, et notamment chez les nobles, le roi de France Louis XI ayant été un fin tireur! A partir du XVIIIe siècle, le jeu gagne en popularité et au XIXe, c’est la boule lyonnaise, une variante locale, que l’on pratique le plus en France. A partir de 1907, les choses évoluent. Dans le village de La Ciotat, à une trentaine de kilomètres à l’est de Marseille, un commerçant trop vieux pour faire les pas nécessaires à la pratique du jeu provençal tire les boules en restant assis, avec les «pieds tanqués», immobiles donc. Les règles sont fixées par écrit et le jeu se répand ensuite dans le reste de la France et du monde. D’autres jeux de boules subsistent et la forme change même parfois, avec des boules ovales, voire… carrées pour faire face aux terrains en pente. La pétanque, de son côté, se répand et compte en 1996 un demi-million de licenciés, répartis dans 43 fédérations nationales. Le jeu touche les cinq continents et la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal espère obtenir le statut de sport olympique. Pour cela, l’image du sport évolue, et il ne s’agit plus de simples buveurs de pastis mais bien d’athlètes. (Noé Rouget) (TDG)