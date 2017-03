La Suisse, 4e «pays le plus heureux du monde»

La Norvège détrône le Danemark comme «pays le plus heureux du monde» dans le World Happiness Report 2017 du Réseau des solutions pour le développement durable (SDSN). Ce programme mondial a été lancé par les Nations unies en 2012. La Suisse occupe le 4e rang.

La Norvège est suivie dans l'ordre par le Danemark, l'Islande, la Suisse, la Finlande, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Suède. Les Etats-Unis se classent 14e, l'Allemagne 16e, le Royaume-Uni 19e et la France 31e.

La queue du peloton des 155 pays étudiés est formée de pays d'Afrique sub-saharienne, Soudan du Sud, Liberia, Guinée, Togo, Rwanda, Tanzanie, Burundi et République centrafricaine, qui ferme la marche. S'y ajoutent la Syrie et le Yémen, dévastés par la guerre.

Pour améliorer le bien-être

«Les pays heureux sont ceux qui jouissent d'un équilibre sain entre la prospérité, mesurée de manière conventionnelle, et le capital social, qui signifie un degré de confiance élevé dans une société, des inégalités faibles et la confiance dans le gouvernement», a expliqué Jeffrey Sachs, directeur du SDSN et conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU.

L'objectif de ce cinquième rapport annuel est de fournir un outil supplémentaire aux gouvernements, aux milieux d'affaires et à la société civile pour améliorer le bien-être de leurs pays, selon lui.

Le classement est établi en fonction de six facteurs: produit intérieur brut (PIB) par habitant, espérance de vie en bonne santé, liberté, générosité, aide sociale et perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires. (ats/nxp)