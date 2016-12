Nids d’hirondelles,sterlet de la Volga à la Moscovite façon Escoffier

«Depuis un demi-siècle les conditions de la vie se sont singulièrement modifiées, et la coutume séculaire des repas de famille à l’occasion de l’une des plus grandes fêtes de la chrétienté, s’est sinon perdue, du moins bien affaiblie; ou elle ne se retrouve plus, avec ses rites particuliers fidèlement observés, que dans quelques lointaines provinces.

Pourtant depuis quelques années, il semble qu’un retour en arrière tend à se manifester, et que tout en ayant perdu un caractère religieux qu’elles ne retrouveront pas, les fêtes de Noël ont repris un certain lustre gastronomique. Elles redeviennent, comme jadis, un motif à réunion de familles devant la dinde truffée de l’opulence ou la démocratique oie aux marrons.»

A l’occasion des menus de Noël et de Réveillon, il est permis, dans une certaine mesure, de se départir de la sévérité classique et de donner accès à la fantaisie, sans pousser cependant à une exagération qui friserait l’originalité de mauvais goût.»

Le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois

Ce texte est signé, en 1912, par Auguste Escoffier, célébrissime chef, surnommé «roi des cuisiniers et cuisinier des rois». Sa révolution culinaire s’est déroulée à cheval sur les XIXe et XXe siècles, favorisée par sa rencontre avec César Ritz. Les deux hommes ont créé l’hôtellerie de grand luxe en parallèle avec le développement d’une gastromie exceptionnelle.

Auguste Escoffier a, de fait, codifié la cuisine de l’époque en travaillant sur les bases construites par Marie-Antoine Carême. Ses ouvrages, Le guide culinaire (1902, complété en 1907) et L’aide-mémoire culinaire (1919), font encore référence aujourd’hui. Ils constituent la bible de ce qu’on peut appeler la Grande cuisine classique.

Un menu de Noël qui donne le vertige

Le texte ci-dessus est extrait de son Livre des menus paru en 1912. A plusieurs égards, il semble ne pas avoir pris une ride. A part, bien entendu, le déroulé des plats servis à l’époque lors des Fêtes de fin d’année.

Nous avons choisi un menu de Noël, proposé par le grand chef, qui donne le vertige, même s’il insiste, à la fin du texte ci-dessus, qu’il ne doit pas «pousser à une exagération qui friserait l’originalité de mauvais goût». Oui, c’était une autre époque…

Imaginez la tête de vos invités si vous leur serviez demain soir, pour la veille de Noël, cette ribambelle de plats.

La fête débute par du caviar frais et des oursins de Méditerranée servis avec des blinis de Sarrasin. Après ces notes iodées, un petit potage?

Dégustons un consommé aux nids d’hirondelles et un velouté Dame Blanche. Ce dernier, à base de fond de volaille, est parfumé au lait d’amandes et garni de petits dés de blanc de volaille et de quenelles en farce mousseline.

Passons au sterlet de la Volga à la Moscovite. Les filets de cette variété d’esturgeon sont traités en paupiettes disposées dans des réceptacles en concombre avec du caviar et une mayonnaise à la Russe (dopée au vinaigre d’estragon et au raifort râpé).

Ils sont associés à des barquettes de laitance de carpe à la Vénitienne où on retrouve les saveurs de l’estragon.

Chapon bourré de truffes braisé au champagne

L’entrée de la volaille est majestueuse. Le chapon est bourré de truffes noires, enveloppé de minces tranches de noix de veau et braisé à la fine champagne. Sur la table, ce somptueux volatile est nappé du fond de cuisson dégraissé et réduit et escorté d’une timbale de cardons à la Toulousaine, garnis de ris d’agneau, de quenelles de volailles, d’olives vertes, de champignons de Paris et de truffes du Périgord.

Vous avez encore faim? Heureusement, le festin est loin d’être terminé! Car voilà la selle de chevreuil aux cerises. Elle se déguste lentement en attendant le suprême d’écrevisses au champagne. Les queues de crustacés froides décorent une mousse réalisée avec les carapaces et recouverte de gelée. L’incorporation à la dernière minute de crème fouettée rend aérienne cette préparation.

Les mandarines givrées sont censées relancer l’appétit des convives qui attaquent ensuite avec entrain la terrine de cailles aux raisins, cuite sous la cendre, puis la bécassine rôtie au feu de sarments et servie rosée.

Une salade Isabelle (truffes, céleri blanc et champignons crus) nous conduit aux asperges sauce mousseline. Suivies par le foie gras qui se dégustait, à l’époque, à la fin du repas.

Des douceurs? Bien sûr: soufflé de grenade à l’orientale (crème vanille et biscuits à la cuiller imbibés de grenadine et de kirsch), biscuit glacé aux violettes, mignardises et fruits de serres chaudes (entendez exotiques).

Voilà le menu de Noël que dévorait la belle société au début du XXe siècle. Arrosé de quels vins? Un coup d’œil sur un autre menu de la Nativité proposé par Auguste Escoffier éclaire notre lanterne. Et nous fait rêver.

Les convives démarraient avec un vieux madère avant de déguster un Johannisberg 1874, un Château Latour 1875, un Château Laffite 1874, un Grand Musigny 1865 et un Veuve Clicquot 1884.

Le champagne, servi en fin de repas, était «sec», c’est-à-dire fortement dosé, jusqu’à 100 g de sucre par litre.

Le livre des menus par Auguste Escoffier avec la collaboration de Philéas Gilbert et Emile Fétu. Ed. Flammarion, paru en 1912. (TDG)