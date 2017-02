La fille de Staline se cache en Suisse

Staline, l’homme qui faisait trembler le monde, était son papotchka, elle était sa «petite princesse», sa «patronne». Mais ce 6 mars 1967, le «grand guide des peuples» est mort depuis quatorze ans, l’étendue de ses crimes a été révélée et, d’un bout à l’autre de l’URSS, les statues à son effigie ont été déboulonnées. Svetlana Allilouïeva (elle porte le nom de jeune fille de sa mère), 41 ans, vient de prendre une décision terrible, pour laquelle son père «l’aurait tuée», dira-t-elle un jour: abandonnant à Moscou ses enfants Joseph, 21 ans, et Iekaterina, 16 ans, elle s’apprête à faire défection à l’URSS, à demander l’asile politique aux Etats-Unis.

A New Delhi, où elle est venue ramener les cendres de son compagnon indien défunt Brajesh Singh, elle se rend à l’ambassade américaine. Dans son sac, elle a mis le manu scrit de son autobiographie, rédigée quatre ans plus tôt. Son viatique, 80'000 mots qui peuvent devenir «le livre du siècle», selon certains éditeurs.

Un choc pour Moscou et Washington

C’est une véritable bombe politico-diplomatique qui explose alors. A Moscou comme à Washington, c’est le choc. Svetlana est la plus importante personnalité faisant défection à l’URSS depuis le danseur Rudolf Noureev en 1961. Les Américains la mettent dans le premier avion vers l’Occident, pour Rome.

A bord, elle apprend que les Etats-Unis peuvent difficilement l’accueillir, pour des raisons politiques et de sécurité. «Elle a émis alors le désir de se rendre en Suisse», écrit le 7 mars le secrétaire général du Département politique Micheli au conseiller fédéral Spühler dans une note confidentielle. Il précise que l’ambassadeur des Etats-Unis John Hayes «demande avec insistance que la Suisse accepte de donner l’asile à Mme Allilouïeva-Staline. Il fait appel aux «traditions suisses.»

La Suisse «est décidée à protéger contre vents et marées la vie privée»

«La fille de Staline serait en Suisse», titre la Feuille d’Avis de Lausanne le 11 mars. C’est exact. Après quelques jours de réflexion, le Conseil fédéral a accepté de donner un visa touristique à la fille du défunt vojd (guide) honni. Motifs officiels du voyage: «Raisons de santé, tourisme.» Lieux de séjour: «Divers.»

«On ignore le lieu exact de sa résidence», écrit la Feuille d’Avis le 13 mars. Ce n’est pas faute d’avoir cherché. Le jour précédent, devant la pression médiatique, le conseiller fédéral von Moos a été contraint de donner une conférence de presse. A propos de l’arrivée d’une touriste en Suisse, c’est une première: «Quelque 140 journalistes (l’équipe internationale qui depuis dimanche passe au peigne fin l’Oberland bernois)» remplissaient une salle du Palais fédéral. Le «paratonnerre de Mme Allilouïeva», comme le surnomme la Feuille, va tout faire pour détourner les foudres médiatiques, affirmant que l’intéressée est libre de ses mouvements, qu’elle pourra faire des déclarations à la presse si elle le souhaite, mais que la Suisse «est décidée à protéger contre vents et marées la vie privée».

Contrainte de se taire

En réalité, comme le révèlent les documents diplomatiques déclassifiés voici quelques années, pour obtenir son visa Svetlana Allilouïeva s’est engagée à s’abstenir «de toute activité politique» et à «ne pas entrer en relation avec la presse». Pour le reste, le gouvernement des Etats-Unis s’est engagé à régler sa situation dans les trois mois. Débarquée à Genève à l’aube du 11 mars d’un avion affrété par les Etats-Unis, la fugitive a été escamotée par le Département fédéral de justice et police, qui affirme qu’elle est «dans un état d’extrême fatigue» et a «exprimé formellement le désir de n’avoir aucun contact avec la presse».

«J’ai une terreur superstitieuse des temples, des couvents, des prêtres»

Les journalistes trouvent sa trace à l’Hôtel Jungfraublick de Beatenberg, sur la rive du lac de Thoune. Mais à leur arrivée, elle a déjà levé le camp. Les autorités suisses ont trouvé le lieu idéal pour planquer l’hôte encombrante: un couvent. «On me fait déménager dans l’hospice d’un petit couvent, à San-Antoni (sic), près de Fribourg, écrit-elle dans ses Mémoires. (…) A Beatenberg, je venais d’être reconnue en achetant des fuseaux de ski.» En arrivant à Saint-Antoine (St. Antoni, en Singine), elle a les genoux qui tremblent: «J’ai une terreur superstitieuse des temples, des couvents, des prêtres. (…) Je vais être ici «Sœur Carlen», une Irlandaise qui arrive de l’Inde.»

Elle est cornaquée par Antonino Janner, du Département politique fédéral, qui assure ses liens avec le Département d’Etat des Etats-Unis, le gouvernement suisse, ses amis indiens ou sa famille. Il lui téléphone tous les jours, lui transmet son courrier, adressé à «Svetlana Allilouïeva, Suisse». On lui fait toutes sortes de propositions, dont des demandes en mariage.

«Je me sens la débile du village qui débarque dans la capitale!»

Entre dépression nerveuse et moments de paix, remords au sujet de ses enfants et promenades à Fribourg, elle rencontre George Kennan, ancien ambassadeur américain à Moscou, qui va organiser son accueil aux Etats-Unis. Elle fait connaissance avec ses avocats, qui vont gérer ses droits sur la publication de Vingt lettres à un ami, où elle raconte sa vie et la mort de Staline – les éditeurs se bousculent, proposent des millions et Svetlana ignore tout des questions d’argent et de copyright. «Je me sens la débile du village qui débarque dans la capitale!» écrit-elle dans son journal.

Un espion venu du froid

En coulisse, les tractations se poursuivent. Le 31 mars, le chef des Renseignements suisses, le colonel brigadier Musy, rencontre Alexandre Gratchev, officiellement deuxième secrétaire près l’ambassade d’URSS à Berne. «En fait, il est le représentant en Suisse des services spéciaux soviétiques», écrit Musy dans son rapport. Gratchev lui fait savoir qu’à Moscou, on a «beaucoup apprécié» que Svetlana soit «neutralisée: pas d’interview, pas de photographies».

«La seule solution raisonnable, c’est que Mme Allilouïeva rentre en URSS»

L’espion venu du froid fait tout de même savoir que «sa présence prolongée ou définitive en Suisse serait à même de troubler les bonnes relations qui existent entre l’URSS et la Suisse et pourrait constituer une grave hypothèque pour l’avenir. La seule solution raisonnable, c’est que Mme Allilouïeva rentre en URSS. Moscou désirerait que le gouvernement suisse exerce son influence dans ce sens-là.»

Elle attend le feu vert

Mais c’est trop tard. Lorsqu’elle déménage au couvent de la Visitation, à Fribourg, le 3 avril, la fille de Staline sait qu’elle pourra immigrer aux Etats-Unis. Reste à attendre le feu vert. Un commerçant suisse veut l’épouser: «Comme ça, vous serez libre d’aller ou faire ce que vous voudrez. Croyez-moi: je ne songe qu’à vous…»

Elle va manger en famille chez Janner, fait ses courses à Berne grâce à une avance de son éditeur, rentre à l’heure qu’elle veut, maintenant qu’elle a les clés du couvent… Une lettre de ses enfants lui fait découvrir que le courrier qu’elle leur a expédié via ses amis de confiance en Inde ne leur est jamais parvenu. Elle tente de leur téléphoner depuis un hôtel à Morat et peut enfin parler à son fils, brièvement.

«Des difficultés? Après ce que j’ai connu, ce ne sera rien»

Le 15 avril, elle apprend qu’elle quittera la Suisse pour New York le 21. L’ambassadeur Kennan l’avertit que sa vie ne sera pas facile: «Il vous faudra plus de courage, plus de patience, plus de confiance en vous, aussi.» Svetlana Allilouïeva, qui en URSS était considérée non comme un être normal, mais comme «le bien de l’Etat», n’en a cure: «Des difficultés? Après ce que j’ai connu, ce ne sera rien.»

A son arrivée aux Etats-Unis, elle déclare: «Depuis mon enfance, on m’a enseigné le communisme et j’y ai cru, comme toute ma génération. Mais, lentement, avec l’âge et l’expérience, mes convictions ont évolué. Aujourd’hui, après un séjour heureux et reposant en Suisse, un merveilleux pays au peuple généreux pour lequel j’aurai toujours de la reconnaissance, je suis venue ici pour chercher les moyens d’expression personnels qui m’ont été refusés pendant si longtemps en URSS.» (TDG)