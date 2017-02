Merveilles: les copines croustillantes du carnaval

Elles plongent sans rechigner dans leur bain fumant. Se déploient. Se tortillent. Se trémoussent. Et en sortent toutes blondes et ondulées, prêtes à être croquées. Elles, ce sont les merveilles. Ben oui, ces beignets traditionnels de la période de carnaval que l’on boulotte en Suisse depuis la nuit des temps. Voire avant. Nous sommes dans le labo meyrinois de Stéphane Oberson, artisan pâtissier et boulanger aux six enseignes genevoises; l’un des rares de la place à sacrifier encore à ce rituel gourmand. Car la merveille du carnaval artisanale, et a fortiori domestique, a du plomb dans la pâte. La faute à la concurrence industrielle. La faute aux grandes surfaces. La faute à la modernité qui craint la friture. Et qui n’a plus des heures à consacrer à la cuisine de douceurs saisonnières, si croustillantes soient-elles.

«La merveille, c’est un produit de niche, délicat à réaliser», annonce d’emblée le bon Oberson. «C’est fragile et exigeant. On ne peut pas quitter la friteuse d’une semelle; ça mobilise donc un gars durant toute la préparation. Les industriels ont des machines pour faire ça en série. Chez nous, on travaille à la main, pièce à pièce. Ce n’est en tout cas pas avec ça qu’on gagne de l’argent. Mais en pâtisserie, comme dans tous les artisanats, on doit aussi produire des choses non rentables. Ça fait partie du métier.» Merveilleuse éthique que voilà. Chapeau bas.

Un dessert enquiquinant donc. Oui. La preuve devant le laminoir quelques minutes plus tard. A la manœuvre, le lunaire et débonnaire pâtissier Yves. La pâte a été confectionnée l’avant-veille, avec des œufs, de la crème, de la farine, du kirsch et du vin blanc. Elle a reposé une journée entière, avant d’être moulée en galets de 50 grammes. Nouveau dodo de vingt-quatre heures. A présent, elle va se faire écrabouiller par deux employés de part et d’autre du laminoir. Une fois. Deux fois. Trois fois, «jusqu’à obtenir des sphères aussi fines que du papier à cigarette», explique Yves, en déposant délicatement une lamelle sur du papier sulfurisé. Une pâte à travers laquelle on pourrait lire le journal, préconise la doctrine.

Les nones de Bâles

Passons à la friteuse. Petite, la friteuse. Comme à la maison. Les merveilles se font dorer une à une, moulées et maintenues moins d’une minute dans l’huile par deux spatules en métal, «pour éviter qu’elles se tordent». L’opération exige un sacré coup de main. Yves mène son affaire sans hâte, avec tact et conscience. «C’est le moment que je préfère», glisse-t-il. Une fois égouttés, les beignets se font coiffer de sucre glace. Ne reste plus qu’à planter les dents dedans. Et à se léchouiller les babines.

«J’ai toujours été attaché à ces produits de saison», confie Oberson. «On fait aussi les cuisses de dames, les bugnes et les boules de Berlin, d’autres types de beignets. Les merveilles, ça me vient de mon père. Il était Fribourgeois, de la ville d’en bas, donc moitié.» Comprenez moitié Alémanique. «Là-bas, ils adorent ça. Ils les appellent Fasnachtsküchli.» Du reste, c’est à Bâle que l’on trouve la première attestation helvète dudit beignet. En l’an de grâce 1445, la douceur de février figure parmi les dépenses du couvent de Klingental. Comme quoi, il n’y avait pas que les Saintes Ecritures qui excitaient l’appétit des sœurs dominicaines.

Ceinture après les Cendres

D’ailleurs, au cours du XVe siècle toujours, la production de Fasnachtsküchli se retrouve un beau jour prohibée par les autorités religieuses. Verboten! Il se trouve que bien des fidèles continuent à s’en goberger après le mercredi des Cendres. Après les Cendres, voyez-vous, on est censé faire ceinture. Et non pas bâfrer des beignets en douce. Côté Suisse romande, la merveille croustille depuis belle lurette itou. Particulièrement dans le Gros-de-Vaud et la Broye, ses épicentres. A Fribourg, on la nomme «beignet du genou», en référence au geste ancestral autant que vénérable de la paysanne assise moulant sa pâte sur son genou. Voyez la carte postale.

En 1761, le disque frit fait une apparition remarquée sous la plume de Rousseau dans La Nouvelle Héloïse. «La collation vient, composée de quelques laitages, de gaufres, d’échaudés, de merveilles (sorte de gâteau du pays), ou d’autres mets du goût des enfans et des femmes», écrit-il, avec sa coutumière morgue sexiste. Car il n’y a pas que les mômes et les dames qui aiment les merveilles. Les messieurs peuvent craquer aussi. En tout cas jusqu’au 1er mars… le mercredi des Cendres. (TDG)