Le chantier pharaonique de l’encyclopédiste culinaire

Recenser, classer, trouver des images et expliquer les mots de la cuisine. Tous les mots de la cuisine. De A comme Abdelavis, «melon d’Egypte dont la chair est sucrée et rafraîchissante», à Z comme Zymotechnologie, «biotechnique de fermentation». Voilà l’entreprise colossale dans laquelle s’est lancé Régis Carisey, un jeune retraité installé aux Pâquis. Son encyclopédie se nomme Gastronomiac. Elle se consulte sur le Web, sans bourse délier. Et totalise déjà 43 000 entrées circonstanciées et illustrées. C’est beaucoup. «Je vise les 100 000 pour la fin de l’année 2017», annonce-t-il tranquillement, en sirotant son expresso. Mazette, quel turbin!

Il a commencé l’an passé à poster sur la Toile ses fiches, accumulées en six ans de recherches. «En moyenne, j’arrive à mettre 50 notices en ligne en douze heures de travail quotidien», explique-t-il posément. «Et je travaille sept jours sur sept.» On hoquette devant ce rythme infernal. Il écarquille les yeux, étonné. «Vous trouvez que c’est beaucoup?» Oui, Monsieur. On a connu des encyclopédistes bien plus fainéants.

Zincs et rues chaudes

Mais reprenons depuis le début. Né d’une mère chaux-de-fonnière et d’un papa franc-comtois, Régis Carisey fait ses classes à l’Ecole hôtelière de Thonon. «En fait, je n’ai jamais cuisiné professionnellement.» Il se lance ensuite dans le négoce international des céréales, «maïs, orge, blé». «C’est un travail qui m’a permis de voyager dans à peu près tous les pays du monde et de découvrir bien des plats et produits», se réjouit-il. Après une dizaine d’années genevoises, il s’installe longuement à Paris, dans le Ier arrondissement où, au gré des zincs, marchés et rues chaudes, commence sa patiente moisson de termes et expressions culinaires.

C’est cet «argot de bouche» qui le fascine et forme aujourd’hui la section la plus dodue de gatronomiac. Elle réunit les termes alimentaires utilisés dans le langage courant – les carottes sont cuites – et les mots usuels qui trouvent un sens particulier en cuisine – se taper la cloche, par exemple. Plus quelques néologismes imaginés par l’auteur tel succuleux, qui caractérise un mets à la fois succulent et délicieux. D’où un corpus fort touffu, aux contours pas très clairs, où le lecteur peut perdre son latin (de cuisine). Mais aussi découvrir des expressions croustillantes, comme «se laisser visiter la bergamote» ou «patauger dans la cancoillotte». Il faudrait d’ailleurs ajouter à ce joyeux florilège le «cresson qui sort du cabas», expression un peu désuète qui image une épilation du maillot désinvolte.

Ce chapitre argotique se clôt avec le dinner lingo, le jargon, quasi inconnu sous nos cieux, utilisé dans les cuisines américaines. On y apprend qu’un Adam & Steve désigne une paire de saucisses sur un toast; que le cow feed, la nourriture de vache, signifie la salade; et qu’une Hot blond on the sand, une blonde chaude sur le sable, qualifie un café avec sucre et crème. Comme quoi, dans l’imaginaire yankee, il y a toujours une pin-up en bikini quelque part.

Loin de se résumer à ce lexique canaille, l’encyclopédie genevoise déroule maints chapitres plus classiques: les ustensiles de cuisine, les ingrédients, les techniques, les fromages, la charcuterie, les fleurs comestibles, champignons, vins et alcools. Plus les grandes écoles hôtelières, les plats du répertoire, les chefs illustres ou encore les maisons étoilées. Sans oublier le vocabulaire organoleptique: les termes se rapportant à la perception des goûts et odeurs. Une somme, vous disait-on. Certaines sections sont déjà en ligne. D’autres le seront au cours des mois qui arrivent. Toutes existent déjà dans un coin de l’ordinateur de Régis Carisey.

Le fruit des Andes

Ce chantier-là n’a évidemment pas de fin. «L’autre jour, je lisais un de vos articles sur un restaurant nippo-péruvien», raconte-t-il à l’auteur de ces lignes. «Vous mentionniez un fruit des Andes, le cocona, que je ne connaissais pas. J’ai fait quelques recherches et créé immédiatement une notice.» Nous voilà flattés. Et tout de même un brin dubitatifs. A quoi bon se lancer dans une telle entreprise? «A douze ans, je voulais devenir cuisinier sur les bateaux. J’ai toujours été passionné à la fois par la gastronomie et les mots. Les mots, je les collectionne. Pas seulement les termes culinaires, d’ailleurs.» On saisit la motivation. Mais l’objectif? «Fin 2017, quand 90% de l’encyclopédie sera sur le Web, j’en ferai la promotion auprès des grands chefs, écoles et institutions. L’idée, c’est de proposer un outil de référence unique sur le Net.»

www.gastronomiac.com (TDG)