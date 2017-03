Fabrice Bignon cultive la tradition aux Trois Tilleuls

Cette belle auberge de campagne au cœur du village de Genolier cumule dans un même et grand espace les fonctions de pinte et de restaurant consacrée à une cuisine traditionnelle. Le chef, Fabrice Bignon, est fidèle à son poste depuis de longues années et n’a jamais semblé aussi inspiré.

On en veut pour preuve ce croustillant de pied de porc. Sa chair délicieusement gélatineuse (attention, il peut rester quelques petits os) est enserrée dans une feuille de brick qui dore à la poêle.

Ça croustille et fond en bouche et le jus de veau en accompagnement intensifie les saveurs. Ce long cigare croustillant est associé à une originale rémoulade de chou-fleur. Le légume, finement râpé et dopé par une touche de raifort, apporte un éclat bienvenu. Une opposition de textures réussie.

Tartare de féra rafraîchissant

Le tartare de féra joue, lui, sur des sensations de fraîcheur. Coupé assez grossièrement au couteau, il offre une mâche très agréable. Petite réticence, toutefois, il débarque quasi sans assaisonnement.

Un oubli (?) vite réparé lorsque le citron réclamé arrive sur la table. Quelques gouttes de l’agrume, une pincée de sel, deux tours de moulin à poivre, on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même!

Ce poisson du Léman est accompagné d’une corolle de parmesan, tuile un peu trop épaisse en forme de coupelle. Elle est garnie de crudités émincées, radis, fenouil, carotte, concombre.

Les rognons de veau demandés «à la goutte de sang» n’arrivent pas vraiment saignants, mais croquants et juteux. Ils baignent dans une sauce à la graine de moutarde presque pas crémée, un très bon point.

Les saveurs sont puissantes, savoureuses, mises en valeur par une garniture légumière mêlant carottes jaunes, endive braisée, chou frisé juste tombé au beurre et mousseline de céleri. Le chef maîtrise la cuisson des légumes sans sombrer dans les tristes préparations à l’anglaise, bravo! Ajoutons à l’accompagnement des crêpes vonnassiennes (à base de pommes de terre) moelleuses.

Filet de bœuf «canaille»

La carte annonce «filet de bœuf canaille». Précision de la serveuse: «Il s’agit de deux tranches de viande poêlées prenant en sandwich un tartare, toujours de bœuf.» Essayons… Pour être franc, ce plat est une fausse bonne idée. Les lames de filet sont saignantes et très tendres. Mais le tartare, comme celui de féra, n’est pas assaisonné.

Cette masse froide devient tiédasse et le plaisir est gâché. A se demander si cette curieuse composition ne serait pas plus attractive en poêlant quelques secondes le tartare. Ne serait-ce que pour lui donner une structure plus compacte. Cette appréciation somme toute négative doit être pondérée par la bonne qualité de la viande. Associée à la même garniture que les rognons.

Les propositions de desserts sont présentées sur une ardoise qui fait le tour de la salle. La tarte au lait tenait la vedette ce jour-là: pâte résistante sous la dent et garniture granuleuse. Curieuse recette…

Post-scriptum

Courte carte des vins dominée par les crus valaisans.

Note du pain 2/5.

Service sympathique.

(TDG)