Avec le chef Baskar Chakravarthy, le Rasoi retrouve de belles couleurs!

Le Rasoi, la table de gastronomie indienne du Mandarin Oriental, a été pensé, conçu et mis en place par Vineet Bhatia, chef étoilé londonien. Ce talentueux cuisinier a essaimé à travers le monde des Rasoi. Une philosophie qu’on retrouve à Bahreïn, Dubaï, Riyad, au Qatar, en Arabie saoudite et à Mumbai. Le Rasoi genevois avait conquis une étoile Michelin méritée avant de la perdre cette année. Un faux pas parfaitement explicable; la cuisine avait «égaré» l’essentiel de ses couleurs en 2015. Mais Vineet Bhatia a réagi et, depuis le début de l’année, a confié la responsabilité des fourneaux à Baskar Chakravarthy.

Un retour réussi

Ce chef est en pays de connaissance. Il a en effet travaillé au Mandarin Oriental genevois sous les ordres de Sandeep Bhagwat. Un cuisinier hors pair qui avait conduit le restaurant sur le podium du Michelin. Cette reprise en main porte aujourd’hui ses fruits. Les mets dégustés dans un décor des Mille et une nuits méritent plus que notre attention.

Pour s’en persuader, picorons les éléments de l’assiette «Rasoi» déclinant un petit choix d’entrées savoureuses. A commencer par ce pavé de saumon fumé minute dans le tandoor. Parfumée d’épices élégantes, dorée en surface, sa chair reste translucide et fondante. Une vraie friandise!

L’agneau, lui, passe au four enrobé d’une marinade «achari boti» offrant des saveurs de barbecue. Un mélange d’épices comprenant, entre autres, garam masala, gingembre, cumin, piments vert et rouge. Une ambiance piquante très agréable.

Le tikka de volaille à la moutarde est dominé par cette dernière transformée en fine croûte par la chaleur. La grosse crevette (tiger de Thaïlande) qui complète l’assiette est rôtie au «Turmeric», l’appellation anglaise du curcuma. Cela explique les reflets ensoleillés de la chair du crustacé…

Cet éventail de viande et poisson est accompagné d’un chutney de crabe très rafraîchissant. Jolie opposition.

Samosa croustillant et pois chiches punjabi

Mais on peut préférer une entrée végétarienne (Baskar Chakravarthy propose d’ailleurs un menu tous légumes) comme ce samosa achari où la pomme de terre enfermée dans une pâte croustillante est parfumée au cumin, à la coriandre, aux graines de nigelle et de fenugrec. Il est associé à des pois chiches punjabi, une recette à base de tomate très goûteuse.

Dégustons, ensuite, ces crevettes géantes panées de poudre de noisette. Une cuisson maîtrisée pour qu’elles restent croquantes et juteuses. Elles côtoient des pommes de terre écrasées à la fourchette et enrichies de grains de grenade qui croquent sous la dent.

Le plat est souligné d’une sauce «nilgiri», à base d’un thé cultivé dans le sud de l’Inde. On l’appelle thé de la montagne bleue, car la région est plantée d’eucalyptus dont les feuilles ont des reflets bleutés. Il donne un breuvage puissant et épicé que le chef agrémente de coriandre fraîche. Une harmonie parfaite.

Tikka de volaille à la coriandre

Le tikka de volaille à la coriandre est tout aussi savoureux. La chair du volatile est marinée dans une pâte de gingembre, ail, piments, puis rôtie et assaisonnée d’un filet de citron. Elle baigne dans une sauce curry dominée par le garam masala et parfumée au coco. Elle se grignote avec un original couscous de betteraves et un chutney de tomates. Baskar Chakravarthy ajoute quelques pommes allumettes dont on se demande si elles appartiennent vraiment à la tradition culinaire de son pays…

Le Rasoi, Hôtel Mandarin Oriental 1, quai Turrettini, 022 909 00 00. Fermé dimanche et lundi. Menus 110 à 155 chf. A la carte (entrée, plat et dessert), compter 130 fr. Parking. Accès handicapés.

(TDG)