Xavier Comtesse: Les radiologues «virés» par les algorithmes?

Les radiologues “virés” par les algorithmes?

Xavier Comtesse: Un article scientifique paru dans le prestigieux "New England Journal of Medecine" fait depuis trembler le monde des radiologues. Ecrit par le Docteur Obermeyer de la Harvard Medical School et son collègue Emanuel de l' Université de Pennsylvanie, il décrit comment les nouvelles techniques de l'intelligence artificielle qui s'appuient sur les Big Data et les Machines Learning, vont remplacer très avantageusement à terme les médecins radiologues en fournissant analyses et diagnostics en tant réel et sans frais! C'est sans doute par là que tout va commencer. La médecine est à la veille d'une révolution sans précédente: celle du numérique (digital health). La radiologie qui aujourd'hui coûte beaucoup d'argent au système de santé, est une cible privilégiée des innovateurs du "digital health". Personne ne va pleurer la fin des radiologues, ni même celle des notaires... mais il serait bon tout de même de faire un bilan prévisionnel de ce qui pourrait se passer à terme dans le système médical...

De Lascaux à la Servette...

Eduquer à l'incertitude... ...pour sortir du piège du dogmatisme

Sylvain Thévoz: C'est beau quand la créativité s'affiche ! En raison d’un changement d’exploitation, la plupart des 3000 panneaux publicitaires de la Ville de Genève ont été recouverts de blanc début janvier 2017. Les Genevois-e-s se sont alors spontanément appropriés ces espaces vierges, démontrant que l’espace public peut être un lieu d’expression de créativité et de partage, et que si l’on retire un peu la publicité et ne sanctionne pas immédiatement la créativité, celle-ci donne lieu à de très belles manifestations. Les restrictions sur l’affichage dit sauvage et les tags poursuivis d'une manière maniaque par Pierre Maudet d'abord puis Guillaume Barazzone ensuite ont tué une certaine créativité en Ville de Genève, faisant de l'espace dit public un espace privatisé au profit du vide, du lisse, du rien, du propret hygiéniste. Pourtant, il y a une légitimité forte, humaine, basique, à vouloir créer, écrire, peindre, laisser une trace, et d'autant plus dans une société dématérialisée de manière accélérée. (...) Laurent Dubois: L'école transmet des savoirs... ...mais souvent de manière dogmatique. En effet, comme le dit Daniel Favre, dans son ouvrage "Eduquer à l'incertitude" (2016), la forme verbale utilisée pour enseigner correspond le plus souvent à celle employée pour véhiculée les dogmes. Il devient alors difficile pour des élèves de s'y retrouver, de faire la différence entre les croyances et les connaissances scientifiques, de se forger des opinions construites et documentées, d'identifier les types de connaissances, leur domaine de validité et leurs limites. Pour cela, il est inévitable de reconsidérer le statut de la réalité et les processus cérébraux qui font de nous des êtres "pensant"... ...c'est ce qu'appelle Daniel Favre (2016) l'individuation : un processus de formation de l'individu cognitif et psychologique. (...) Ce changement de paradigme est présent explicitement dans le Plan d'études actuellement en vigueur en Suisse romande…

Un Berger qui n’aime pas les moutons !

Michèle Roullet: (...) Son petit livre (« Ways of Seeing » 1972) traduit en français sous le titre « Voir le voir » (in Alain Moreau, 1976) vient d’être republié en 2014. Et, c’est tant mieux ! Car, John Berger, avec cet ouvrage, montre combien la vue d’une œuvre ou d’une image dépend du contexte dans lequel elle se trouve, mais plus encore de nos habitudes et conventions. L’apparence nous apparaît la réalité alors que l’image biaise la réalité. Les images offrent un point de vue, un cadre (des normes) qu’il s’agit de décoder. Quels usages offrent certaines images ? Les images séduisent ou peuvent nous terrifier. Elles nous jouent des tours, déjouent notre regard. La perception d’une image est toujours liée à une « façon de voir », particulière, dont il faut être conscient si on ne veut pas être dupé par des idées reçues toutes faites ou par des manipulateurs qui se jouent de notre naïveté. (...)

Un canard perturbe l’élagage des platanes, chouette !

Christina Meissner: Que notre Julie n’aie crainte, aucun risque que des harles s’installent dans les arbres de Plainpalais, ils adorent l’eau et la plaine en est bien trop éloignée. Par contre, il n’est pas impossible qu’un couple à plumes, branché urbain, ne choisisse un jour de s’approprier un platane du pourtour de la rade. A force de leur tailler la boule à zéro chaque année, ces pauvres arbres sont tellement déformés et hideux que la pose de quelques nichoirs ne saurait les enlaidir davantage. Si l’installation de logements en milieu urbain pouvait dissuader les harles de s’installer en campagne au bord des petits cours d’eau, je suis certaine que les pêcheurs en seraient ravis… Restauration des corridors biologiques du Grand Genève, oui mais…

Que 2017 soit l'année de la lucidité !

Pascal Décaillet: (...) Je n’invite pas ici au cynisme, fût-il celui, génial, d’un Machiavel, non, nous avons tous le droit de nous émouvoir. Mais je ne pense pas que l’émotion doive primer sur l’impérieuse nécessité de compréhension. Cette dernière implique de s’intéresser à toutes les parties présentes dans des conflits, y compris celles que l’on juge coupables. Elle exige surtout, pays par pays, région par région, une intense plongée dans l’Histoire : que comprendre de l’affaire syrienne, si complexe, sans s’instruire sur le morcellement confessionnel, l’héritage colonial, les rivalités de clans, de tribus, le poids des grandes puissances de la région, comme la Perse, ou la Turquie ? Dans cette optique, j’invite chaque lectrice, chaque lecteur, à ouvrir des livres d’Histoire, en lire cent avant d’émettre le premier jugement. Que 2017 soit l’année de la lucidité ! Je vous la souhaite, à tous, chaleureuse et riche de découvertes.

Charles Duits et la souffrance comme enfantement

