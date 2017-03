Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Xavier Comtesse:Big data pour médecine low cost

Les données non structurées du Big Data vont transformer plus sûrement la médecine qu’aucune réglementation ne l’a jamais fait auparavant. Ni la FDA, ni le Gouvernement US (ni bien sûr le Conseil Fédéral) ne sont parvenus à contenir l’explosion des coûts de la santé, le Big Data va pouvoir le faire. La Mayo Clinic, considérée par tous comme le meilleur hôpital privé au monde, veut être pionnier en la matière. Cette année son fameux concours: Think Big Challenge a récompensé, le 15 septembre dernier, l’entrepreneur S. Nigam, un révolutionnaire de la médecine prédictive. (...) Le Big Data, c’est enfin la possibilité de prédire avant de prévenir. Ce qui transformerait la maladie perçue depuis la nuit des temps comme une fatalité en un événement prévisible, traçable et espérons-le guérissable. Mais surtout cela va remplacer bon nombre de postes de travail du système de santé et créer enfin les économies tant espérées par tous.

Pascal Cartier: Macron, on rase gratis

(...) Bref, le programme de Macron, ni à gauche ni à droite, semble en effet un peu plus à gauche que le programme de l'Union Européenne pour la France. Par les temps qui courent, cela paraît donc moins néolibéral que la tendance générale. Ceci dit, les belles paroles de Macron lorsqu'il prétend aller négocier avec l'UE ne tiendront pas. Quelle est la légitimité d'un président français pour imposer sa vision à l'ensemble de l'Europe ? Au final, il devra bien s'adapter. Donc le programme, s'il n'est pas totalement en accord avec les GOPE, est partiellement mensonger. En plus, on a de la peine à comprendre comment ce programme va se financer. Macron semble croire à une relance de l'emploi et donc de l'impôt qui suffira à ce financement. Mais c'est un pari assez risqué. D'ailleurs relancer l'emploi en commençant par promettre la suppression de 120'000 postes de fonctionnaires paraît paradoxal.

Jean-Michel Olivier: Dans la lumière grecque

Les puristes diront : ce n'est pas un roman. Il n'y a pas de personnages, pas d'intrigue, pas de début, pas de fin. Ils auront raison. Mais, bien sûr, ils seront passés à côté du livre, sans entrer dans son jeu, ni en saisir l'enjeu. Comme tous les « romans » de Philippe Sollers, La Beauté* commence par une invitation au voyage. Le narrateur (dont on ne connaîtra ni l'âge, ni le nom) retrouve Lisa, une jeune pianiste grecque, sur une île d'Égine, au sud-ouest d'Athènes. Débute alors un voyage dans le temps et l'espace. On sait que pour les écrivains la mort n'existe pas. Bien vite, autour du couple d'amoureux, c'est la ronde des fantômes. Les déesses et les dieux de la mythologie s'invitent dans leur voyage, avec leurs aventures très peu politiquement correctes. La belle lumière grecque aimantent d'autres fantômes : le philosophe Martin Heidegger, puis le poète Hölderlin. Celui-ci permet à l'écrivain de faire le lien avec sa ville natale, Bordeaux, où le poète allemand a séjourné, avant sa lente plongée dans la folie. (...) Tout le livre baigne dans une lumière à la fois douce et fraîche qui imprègne longtemps le lecteur.

Daniel Warner: Are Human Rights Universal?

Do women’s rights mean the same thing in New York and Jeddah? Are individual rights a Western concept opposed by collective rights in Africa? Is advocating for human rights a form of hegemony by the United States and its allies? Why are economic, social and cultural rights prioritized by certain countries while civil and political rights are prioritized by others in spite of the fact that they are supposed to be interdependent? These questions are all valid. They underscore tensions which will arise at the current meeting of the Human Rights Council in Geneva. More pragmatically, they have led me to reflect on the current film festival and forum on human rights. (...) But who is the audience? Does the festival preach to the converted? (…)

Lise Wyler: Fort de café

(...) Sans rêver, il faut relever que chez nos amis transalpins, le petit noir coûte entre 1 euro et 1,20 euro. Et ce n'est de la lavasse. Mais payer le passage au Tunnel du Mont-Blanc pour en profiter serait tout de même surréaliste. Plus près de chez nous, près d'une très grande surface, une cafétéria propose deux cafés et un croissant, croustillant à souhait, pour 2,90 euros. Alors où est l'erreur? Dans les salaires, dans les locations de surfaces? Oui, oui, mais ça ne fait pas tout…

Pascal Holenweg: Quand Erdogan et ses partisans pètent les plombs

(...) Ainsi faut-il sans doute comprendre ce que la "Fédération des Associations turques de Suisse romande" résume par cette injonction : "laissons les Turcs avec leurs institutions et organisations civiles, mener leur lutte et résoudre leurs problèmes". En bourrant les prisons, en ratissant le Kurdistan (au prix de près de 2500 morts et 500'000 déplacés), en purgeant le parlement des députés favorables aux droits des Kurdes, en condamnant les media d'opposition au silence… Depuis le 15 juillet de l'année dernière, 408 citoyens turcs ont demandé l'asile politique en Suisse. Dont, entre autres diplomates, le "numéro deux" de l'Ambassade de Turquie à Berne. Un "terroriste", sans doute, lui aussi… Samedi 25 mars à Berne, Place fédérale à 14 heures, une manifestation est organisée pour la liberté, des négociations de paix, l'Etat de droit et la démocratie en Turquie.

Burt Hann: Cartes postales anciennes de collection

Dans ce nouveau blog, nous allons présenter une série de cartes postales anciennes remarquables et intéressantes, tant sur le plan humain, historique et iconographique. En effet, la carte postale est un livre lilliputien qui raconte une grande histoire retraçant les divers aspects de la marche du temps, des choses et des hommes. En fait, on trouvera dans chaque cas, un peu de soi-même que le temps a effacé, dévoré, anéanti. Cependant, notre esprit a pour lui et à notre avantage un profond tiroir préservant nos riches souvenirs. Notre carte présente un "Guide suisse" du temps de nos grands- parents. N'y a- t-il pas déjà quelque année lumière entre le héros montagnard et nos grimpeurs modernes bardés de corderies innombrables ? (TDG)